Collisioni porta ad Alba il talento di Sayf, tra i nomi in campo nella "Giornata Giovani" della rassegna

Dopo il primo disco d’oro della sua carriera con il brano portato al Festival di Sanremo "Tu mi piaci tanto", che mantiene stabile la 2ª posizione di Spotify con 19 milioni di ascolti e in attesa dell’uscita l’8 maggio del nuovo album, Sayf annuncia il suo concerto a Collisioni nella Giornata Giovani di domenica 5 luglio, unica data in Piemonte del suo "Santissimo Tour".

Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 le uscite si moltiplicano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba. Nel 2025 pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole” (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare. Le performance live diventano il suo marchio di fabbrica, caratterizzate dalla qualità altissima portata sul palco insieme alla sua band. La cura di ogni dettaglio trasforma il suo repertorio in un’esperienza unica dal vivo, com’è stato ad esempio durante lo speciale live al JAZZMI, con arrangiamenti jazz dei suoi brani realizzati ad hoc per l’occasione. La cifra stilistica di Sayf è la sua versatilità fuori dal comune, l’abile mix tra il rap e il cantautorato, le melodie e le barre, i racconti di strada e quelli d’amore, le sonorità sudamericane e le influenze arabe, la tradizione musicale genovese e l’urban contemporaneo.

Arriva così la conferma di un nuovo ospite alla lunga maratona di concerti previsti ad Alba per la Giornata Giovani di Collisioni di domenica 5 luglio, a cui si potrà assistere con un ticket unico che darà accesso a tutti i concerti.

I biglietti per il concerto di Sayf e per la giornata di domenica 5 luglio a Collisioni sono disponibili in prevendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati.

Collisioni è reso possibile grazie aMinistero dei Beni Culturali; Regione Piemonte; Città di Alba; Fondazione CRC; Fondazione CRT; Banca d’Alba; Latterie Inalpi; Italy Good Wines; S.Bernardo; Cia; Birrificio Kaoss/Nicese; Galup; Compral; Coca Cola; Baratti&Milano; Costadoro; Michelis; Consorzio Asti Spumante Docg; Associazione Commercianti Albesi; Ironika.