Vinicio Capossela a Mondovì insieme a Enzo Bianchi per Conversando sul filo

Un evento gratuito organizzato dal Festival Funamboli per il Movì Cult.

Cantautore, poeta, scrittore, ritrovatore, immaginatore. Vinicio Capossela è questo e molto altro. Una Targa Tenco all’esordio musicale nel 1990 con il disco “All’una e trentacinque circa” e altre cinque ricevute negli anni successivi, con l’aggiunta del Premio Tenco alla carriera nel 2017. Artista eclettico e poliedrico, tra i massimi esponenti del cantautorato italiano Vinicio Capossela sarà per la prima volta a Mondovì domenica 31 maggio alle ore 21 insieme a Enzo Bianchi per Conversando sul filo, un dialogo su Dylan Thomas e il suo “Bosco di latte” e la follia del Cristo.

Appuntamento, gratuito, in Sala Ghislieri con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un evento che intreccia musica, cultura e letteratura, nato non a caso dalla sinergia collaborativa tra il Festival Funamboli organizzato dall’associazione “Gli Spigolatori” (che nelle prossime settimane porterà in città Alberto Gedda, l’Orchestra dei Popoli, Bandabardò, Vasco Brondi, Paolo Roversi, Alex Corlazzoli con Chiara Saraceno, Alessandra Romano e Anna Lavatelli con il “Violino della Shoah” e la Fondazione Giorgio Gaber) e il Movì Cult, l’appendice culturale del festival Movì che ha già annunciato, tra le altre iniziative, la mostra “All Areas - Luciano Ligabue” di Jarno Iotti in scena dal 13 giugno al 13 luglio presso il Museo civico della Stampa.

"Continua il percorso di crescita del Movi Cult e siamo particolarmente onorati di poter annunciare un grande nome della musica e della cultura italiana come Vinicio Capossela - il commento dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Grazie alla collaborazione con il Festival Funamboli, che quest’anno ha sposato la tematica musicale declinandola in ottica letteraria, il 31 maggio i monregalesi, e non solo, potranno assistere ad un dialogo di straordinaria intensità emotiva tra Vinicio Capossela ed Enzo Bianchi, già protagonista a Mondovì lo scorso anno. Un appuntamento arricchente per l’intera comunità, che testimonia quanto la nostra città sappia ormai proporre eventi di assoluta qualità, anche grazie alla visione di associazioni come “Gli Spigolatori”. Movì Cult prosegue il suo cammino nel segno della musica e della cultura, con una proposta che nelle prossime settimane si arricchirà di ulteriori appuntamenti pensati per tutta la famiglia".