FOSSANOLAND 2026: il Luna Park di Fossano torna dal 24 aprile al 5 maggio

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi della primavera piemontese: *Fossanoland – II Luna Park di Fossano. L'evento animerà la città dal 24 aprile al 5 maggio 2026, in occasione dei festeggiamenti per **San Giovenale*, patrono della città.
Piazza Diaz cuore del divertimento
Come da tradizione, sarà *Piazza Diaz* a trasformarsi nel centro nevralgico del divertimento, ospitando decine di attrazioni per tutte le età. II Luna Park offrirà un mix perfetto tra giostre per famiglie, bambini e appassionati di adrenalina
Tra le attrazioni più amate:
- giostre per bambini
- autoscontri
- tappeti elastici
- giochi a premi e stand tradizionali
Non mancheranno inoltre le proposte gastronomiche tipiche delle fiere, tra dolci, street food e specialità locali.
Novità: il Jumanji
Tra le novità dell'edizione 2026 ci sarà anche *Jumangi*, una nuova attrazione che arricchisce ulteriormente l'offerta del Luna Park e promette di diventare uno dei punti di richiamo più curiosi per il pubblico.
Atmosfera di festa Fossanoland si conferma un evento capace di unire generazioni, grazie a un'atmosfera unica fatta di:
- luci colorate
- musica
- intrattenimento continuo
- tradizione fieristic
Un'occasione perfetta per famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta la provincia di Cuneo.
Gran finale il 5 maggio
La chiusura del Luna Park è prevista per martedì 5 maggio 2026, con il tradizionale gran finale: sconto di 1 euro su tutte le giostre, per salutare l'evento nel segno del divertimento accessibile a tutti.
Date e informazioni utili
- Location: Piazza Diaz, Fossano (CN
- Date: dal 24 aprile al 5 maggio 2026
- Evento: Festa di San Giovenale
- Promozione finale: sconto di 1€ il 5 maggio