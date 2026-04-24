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Eventi | 24 aprile 2026, 13:00

FOSSANOLAND 2026: il Luna Park di Fossano torna dal 24 aprile al 5 maggio

L'evento animerà la città dal 24 aprile al 5 maggio

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi della primavera piemontese: *Fossanoland – II Luna Park di Fossano. L'evento animerà la città dal 24 aprile al 5 maggio 2026, in occasione dei festeggiamenti per **San Giovenale*, patrono della città.

Piazza Diaz cuore del divertimento 

Come da tradizione, sarà *Piazza Diaz* a trasformarsi nel centro nevralgico del divertimento, ospitando decine di attrazioni per tutte le età. II Luna Park offrirà un mix perfetto tra giostre per famiglie, bambini e appassionati di adrenalina

Tra le attrazioni più amate: 

  • giostre per bambini
  • autoscontri
  • tappeti elastici
  • giochi a premi e stand tradizionali

Non mancheranno inoltre le proposte gastronomiche tipiche delle fiere, tra dolci, street food e specialità locali.

Novità: il Jumanji 

Tra le novità dell'edizione 2026 ci sarà anche *Jumangi*, una nuova attrazione che arricchisce ulteriormente l'offerta del Luna Park e promette di diventare uno dei punti di richiamo più curiosi per il pubblico.

Atmosfera di festa Fossanoland si conferma un evento capace di unire generazioni, grazie a un'atmosfera unica fatta di: 

  • luci colorate
  • musica
  • intrattenimento continuo
  • tradizione fieristic

Un'occasione perfetta per famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta la provincia di Cuneo.

Gran finale il 5 maggio

La chiusura del Luna Park è prevista per martedì 5 maggio 2026, con il tradizionale gran finale: sconto di 1 euro su tutte le giostre, per salutare l'evento nel segno del divertimento accessibile a tutti.

Date e informazioni utili
  • Location: Piazza Diaz, Fossano (CN
  • Date: dal 24 aprile al 5 maggio 2026
  • Evento: Festa di San Giovenale
  • Promozione finale: sconto di 1€ il 5 maggio

I.P.

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