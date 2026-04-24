Salone del libro rivierasco, Beppe Ghisolfi presenta a Imperia il suo nuovo bestseller

Il Salone del libro rivierasco conferma date e programma e si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi del Nord Ovest. Il 31 maggio, alle 16.45, nella sala Rossa del teatro Cavour di Imperia Porto Maurizio, Beppe Ghisolfi presenterà il suo ottavo libro Primi passi verso l’economia, dedicato ai primi rudimenti dell’educazione finanziaria per famiglie, genitori e ragazzi under 14, nel segno della collaborazione con il gruppo Aragno.

L’incontro rientra nel percorso avviato dal 2014 tra Ghisolfi e la casa editrice Aragno, un sodalizio che ha consolidato la presenza dell’autore tra i nomi più attesi della manifestazione. Il volume punta a spiegare in modo semplice i concetti chiave dell’economia contemporanea, dai prezzi alle tasse, dai redditi ai risparmi, con un linguaggio pensato per avvicinare anche i più giovani a questi temi.

La partnership con Aragno viene presentata come un marchio di fabbrica e come un riferimento anche in chiave educativa, grazie a libri che possono diventare strumenti utili per l’educazione civica finanziaria. Per informazioni sull’evento è possibile fare riferimento al programma ufficiale della manifestazione e alla scheda editoriale del volume.