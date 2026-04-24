All'Endocrinologia di Cuneo un nuovo trattamento per l'ipotiroidismo grave

L’Endocrinologia dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle conferma il proprio impegno nell’innovazione terapeutica e nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie rare.

Nel corso del mese scorso, presso la struttura complessa di Endocrinologia, è stato avviato con successo il trattamento con “palopegteriparatide”, attualmente l’unico farmaco approvato per l’ipoparatiroidismo cronico grave.

A seguito della recente decisione di AIFA che, nel mese di febbraio, ne ha autorizzato la rimborsabilità per i pazienti non adeguatamente controllati dalla terapia convenzionale o intolleranti ad essa, uno dei pazienti seguiti dalla nostra Azienda ha potuto accedere a questa nuova opzione terapeutica.

Grazie alla stretta collaborazione con la Farmacia ospedaliera dell’Ospedale di Cuneo, è stato possibile importare il farmaco dall’estero e avviare tempestivamente la terapia.

Si tratta di un risultato significativo, considerando che solo pochi pazienti in tutta Italia hanno iniziato questo innovativo percorso terapeutico, seguiti dai rispettivi centri di endocrinologia ad elevata specializzazione.

Questo importante traguardo è il frutto dell’efficace integrazione tra i professionisti dell’Azienda e le reti regionali e nazionali, elemento fondamentale per garantire un accesso equo e aggiornato alle più avanzate opportunità di cura.

“L’introduzione di terapie innovative come questa rappresenta un segnale concreto della capacità della nostra Azienda di essere parte attiva nei più avanzati percorsi di cura, anche nell’ambito delle patologie rare – commenta Anna Pia, direttrice della struttura complessa di Endocrinologia -. È il risultato del lavoro di rete, della competenza dei nostri professionisti e della sinergia con i servizi aziendali, che consente di tradurre rapidamente le evidenze scientifiche in benefici concreti per i pazienti”.