Medici di emergenza-urgenza, due nuove assunzioni nell'Asl CN1

Azienda Zero Piemonte, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e l’ASL CN1 rendono noto lo stato di avanzamento delle procedure di reclutamento del personale medico dedicato al sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera della Regione Piemonte.

A seguito del concorso pubblico per dirigente medico nelle discipline di Medicina d’Emergenza Urgenza, Anestesia e Rianimazione, sono state approvate, con delibera, le graduatorie, suddivise per le sedi operative di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria.

Il quadro complessivo evidenzia una disponibilità di 32 medici specialisti e 23 medici in formazione specialistica, con una maggiore concentrazione nell’area torinese, afferente alla Città della Salute e della Scienza.

Le Aziende sanitarie coinvolte hanno già avviato le procedure di reclutamento e 17 assunzioni sono già state deliberate.

Per quanto riguarda la sede di Torino, gestita dall’AOU Città della Salute e della Scienza sono previste le prime prese di servizio entro breve contribuendo così, sin da subito, al rafforzamento operativo del sistema 118 metropolitano.

L’ASL Cuneo 1, a sua volta, ha già adottato la delibera di assunzione.

Ulteriori inserimenti sono in fase di definizione presso le altre Aziende sanitarie attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

Giuseppe Guerra (Direttore generale ASL Cuneo 1): "Ringrazio Azienda Zero e l'Assessorato alla Sanità per l'attenzione costante su un problema oggettivamente importante. Anche le prossime due assunzioni sono per noi un nota positiva, benché siamo ancora lontani dalla copertura del reale fabbisogno. Ogni sforzo rivolto al miglioramento delle criticità ci incoraggia a fare sempre più squadra e proseguire il lavoro in un sistema di emergenza-urgenza che fa scuola a livello nazionale."

Livio Tranchida (Direttore Generale Città della Salute) : “Ad oggi è stata deliberata l’assunzione di 17 specialisti, mentre dei 23 specializzandi in formazione si è proceduto con l’acquisizione della loro disponibilità all’assunzione. Ottenuto il nulla osta dell’Università, sarà dato mandato agli uffici di procedere. Un grazie va alla Direzione generale dell’Assessorato alla Sanità ed alla di Direzione di Azienda Zero per la collaborazione e la sinergia”.