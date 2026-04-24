ATLETICA / Andrea Cerrato e Lorenzo Mellano pronti per il Meeting Internazionale Multistars

Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75), campione italiano assoluto 2025 del decathlon, dopo aver saltato la stagione indoor per portare a termine il recupero di un infortunio patito l’anno scorso al termine della stagione al piede di stacco, ha scelto la 39ª edizione del Meeting Internazionale Multistars del fine settimana a Brescia per il suo esordio stagionale.



Il cuneese, oscar atletico piemontese maschile 2025, vanta un primato personale di 7803 punti, fatto segnare lo scorso anno a Busto Arsizio, che lo porta ad essere il secondo miglior italiano in gara, sulla carta, alle spalle di Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle/8090 punti). Tra gli iscritti anche un altro cuneese, Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), classe 2004, che vanta un personale di 7544 punti; lo scorso anno fu maglia azzurra agli Europei u23.



Il personaggio più atteso della due giorni è sicuramente lo svizzero Simon Ehammer, fresco campione mondiale indoor dell’eptathlon di cui è diventato anche il detentore del record mondiale con 6670 punti; con 8,45 metri è detentore anche del record nazionale di salto in lungo, specialità nella quale agli Europei di Roma 2024 conquistò il bronzo.