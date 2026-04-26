VOLLEY / Un buon Mondovì trova tre punti e una buona prestazione contro il Parella Torino

Va al Mondovì Volley lo scontro valido per la 24ª giornata del campionato di Serie B1, Girone A, sul Volley Parella Torino. Il “Puma” parte forte in avvio conquistando il primo set, non riesce a concretizzare il vantaggio nel secondo ma trova la forza di andare a prendersi sia il terzo che il quarto parziale per il 3-1 finale (25-18, 26-28, 25-17, 25-18).



Sfida intensa quella del Palamanera, con le torinesi a caccia di punti salvezza e monregalesi desiderose di accorciare la classifica su Palau in ottica quinto posto. Tanti gli scambi lunghi, con difese di qua e di là, per due ore di gioco che certamente hanno saputo intrattenere il pubblico sugli spalti.



Mondovì Volley e coach Claudio Basso devono giocoforza proporre una novità nel sestetto titolare: a far compagnia a Bergese al centro c’è Picchiotti, con Colombano al palleggio opposta a Munari, Bosso e Bole schiacciatrici, Monaco libero.



Il Volley Parella Torino risponde con la palleggiatrice Fratangelo, l’opposto Mugnaini, le bande Macagno e Carera, le centrali Tullio e Castino, il libero è Bonitempo.



La partita si apre con l’errore al servizio di Macagno (1-0). Mondovì prova a mettere la testa avanti (7-5) ma l’ace di Fratangelo ritrova la parità (7-7). Parella si porta anche il vantaggio (8-10): Bole mura Mugnaini e si torna in equilibrio (10-10). Scambi lunghi caratterizzano la parte centrale del set (14-14). La grande serie al servizio di Munari scava un solco decisivo (23-16), completato dal muro di Bergese su Macagno (25-18).



Un gran muro di Bergese fa ricominciare il secondo parziale com’era finito il primo (1-1). Castino ferma Bole (4-4). La centrale monregalese continua il suo show con un altro block (10-9), imitata da Bosso (12-9). La pipe ospite firmata Macagno è vincente (19-17), ma Bosso sbaglia due attacchi e il set è di nuovo tirato (22-21). Un tirato finale ai vantaggi premia Parella (26-28).



La terza frazione si apre all’insegna del Mondovì Volley (13-6), con un grande apporto da parte dei centrali Bergese e Picchiotti (15-9). Le ospiti si riportano a -1 (17-16) approfittando dei tanti errori del “Puma”. È, tanto per cambiare, Bergese a trovare un nuovo punto (20-16), crocevia per il 2-1 a cura di Bole (25-17).



Bole chiude e Bole apre il quarto set (1-0), con Munari che trova un break importante (6-4). Le padrone di casa tengono lungamente in mano il pallino del gioco (18-14). Carera termina un lungo scambio attaccando out (21-15), aprendo un margine abbastanza ampio per andare alla fine della sfida, che arriva con un altro errore delle torinesi (25-18).



MONDOVÌ VOLLEY - VOLLEY PARELLA TORINO 3-1 (25-18, 26-28, 25-17, 25-18)



MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 12, Imarisio, Sclavo, Monaco (L), Bergese 17, Aliberti, Colombano 1, Munari 8, Picchiotti 6, Bole 28. Non entrate: Fissore, Sangoi. All. Basso.



Errori in battuta: 8. Battute vincenti: 4. Muri vincenti: 12.



VOLLEY PARELLA TORINO: Puglisi (L), Milani 1, Grossi, Carera 9, Murgia, Castino 12, Bonitempo (L), Mugnaini 2, Biagianti 13, Tullio 8, Fratangelo 2, Macagno 13. Non entrate: Crosetto. All. Medici.



Errori in battuta: 8. Battute vincenti: 3. Muri vincenti: 13.



Con questi tre punti Mondovì Volley si conferma in sesta piazza e accorcia ad un solo punto di distacco da Palau, vincente al tie-break sul campo di Cogne Aosta. Il prossimo impegno per il “Puma” è previsto per sabato 2 maggio alle 16 (contemporanea su tutti i campi nelle ultime due giornate) in casa del CUS Torino ad Alpignano.



LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Peccato per il secondo set, una sbavatura in una prova buona che ci ha portato l’obiettivo dei tre punti. Il bottino pieno era comunque ciò a cui puntavamo. Senza ombra di dubbio vogliamo trovare i sei punti che restano: ci aspetta una trasferta difficile contro una squadra che gioca bene e abbiamo una settimana di tempo per prepararla al meglio.”



LE DICHIARAZIONI DI ANNA IMARISIO: “Nel momento in cui ti alleni e ci tieni a fare bene, poi sei preparato ad entrare in momenti difficili della partita. È importante giocare senza pressioni, una palla per volta, anche nelle situazioni più delicate. Sono molto felice dello spazio che sto trovando in campo, inaspettato ma che mi sta dando molte soddisfazioni.”

