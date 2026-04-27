CALCIO SERIE C / Bra, pari in rimonta ad Alessandria: 2-2 con la Juventus Next Gen e ora la sfida salvezza

Con 32 punti all’attivo, è “calato il sipario” sulla regular season (del Bra) nel girone B della Serie C Sky Wifi. Ieri pomeriggio è maturato un 2-2 in rimonta con la Juventus Next Gen al “Moccagatta” di Alessandria (nella sfida stagionale “più vicina”, geograficamente, alla città di Bra ndr).

I giallorossi di mister Fabio Nisticò, con un 11 rivisitato (e con gli esordi tra i subentrati) hanno ben interpretato l’impegno, ci hanno messo il cuore, mettendo benzina nelle gambe e con anche il giusto atteggiamento in vista degli ultimi e decisivi 180 minuti a disposizione per ottenere la salvezza. Nel play-out (andata e ritorno il 9 e 16 maggio) il Bra affronterà la Torres, prima a Sestri Levante e poi a Sassari. Andiamo in cronaca con la partita in terra alessandrina.



1-0 dei bianconeri all’ottavo con il rasoterra di Gunduz. Il raddoppio è ad opera di Oboavwoduo che supera Franzini al 24esimo. Accorcia immediatamente il Bra con Matteo Rabuffi (fascia da capitano al braccio per il difensore classe 2000) che ci mette lo zampino sul tiro di Maressa e beffa Fuscaldo (2-1) appena 3 minuti dopo. Si va così al riposo.



Aumentano i giri del motore degli ospiti giallorossi, colpo di testa di Akammadu (18′) e traversa! Si arriva al 23esimo, con Cudrig che salva sulla linea di porta il tiro-cross di Campedelli. Con il passare dei minuti, diventano ufficiali gli esordi (in C) di Martin Miculi (difensore 2006), Enea Florio (attaccante 2007), Luca Corsi (centrocampista 2007) e Daniele Menicucci (portiere 2007).

In panchina, anche, il difensore 2007 Enrico Rambelli e l’attaccante 2008 Francesco Macrì. Maglia da titolare (invece) per Matteo Fioccardi (centrocampista 2008), il quale aveva già esordito nel marzo scorso con l’Arezzo. Tornando alla cronaca, proprio l’esordiente Florio trova il palo con un’incornata al 39′ e al 41esimo giunge il meritato 2-2 braidese grazie alla giocata di Campedelli che propizia l’autorete di Pagnucco. Al triplice fischio, arrivano i meritati applausi dai 46 tifosi giallorossi sistemati nel settore ospiti.



Fabio Nisticò, allenatore del Bra: “Sapevamo che avremmo dato grosse rotazioni alla nostra rosa in quest’ultima giornata. Nel primo tempo ho visto una partita importante dei miei ragazzi, così come nel secondo. Sono contento del minutaggio dato alla squadra, contento degli esordi tra i professionisti. Ora con la Torres ci aspettano due partite tiratissime, siamo pronti a farle e lavoreremo forte in queste due settimane che ci separano dall’andata“.



Ettore Menicucci, direttore sportivo del Bra: “Non gli si può dire niente ai nostri ragazzi, perchè comunque sono stati incredibili. Il 2-2 con la Juventus Next Gen ci fa capire che siamo un gruppo, un gruppo vivo. Tutti sudano la maglia giallorossa, con voglia e orgoglio. L’esempio sono i ragazzi più giovani che, nell’ultima settimana, si sono impegnati e hanno lavorato con il mister e dello staff tecnico. Sono contento della prestazione del capitano Rabuffi, della prestazione di tutti i suoi compagni e di chi ha esordito tra i professionisti. Il Bra ha fatto un qualcosa di incredibile e ora si giocherà il play-out con la Torres. Voglio e vogliamo la salvezza per il Bra e per i braidesi, soprattutto per i sacrifici fatti fino a oggi“.



Juventus Next Gen: Fuscaldo, Gil Puche (1’ st Rizzo), Amaradio, Savio, Oboavwoduo (20’ st Anghelè), Gunduz, Van Arrle, Mazur (26’ st Owusu), Licina, Cerri (20’ st Guerra), Cudrig (39’ st Pagnucco). A disp: S. Scaglia, Mangiapoco, Macca, Puczka, Deme, Faticanti, F. Scaglia. Allenatore: Massimo Brambilla.

Bra: Franzini (30’ st Menicucci), Rottensteiner, Pretato, Akammadu (26’ st Florio), Armstrong, Campedelli, Maressa, Rabuffi, Leoncini (26’ st Corsi), Capac (17’ st Miculi), Fioccardi.

A disp: Renzetti, Macrì, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani, La Marca, Brambilla, Rambelli. Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: De Angeli di Milano (assistenti: Antonicelli di Milano e Fenzi di Treviso; quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro; operatore FVS: Cufari di Torino).

Marcatori: 8’ pt Gunduz (J), 24’ pt Oboavwoduo (J), 27’ pt Rabuffi (B), 41’ st autorete Pagnucco (B).

Note: pomeriggio sereno e caldo, terreno di gioco in perfette condizioni; 558 spettatori (46 tifosi del Bra nel settore ospiti).