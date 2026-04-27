ELEZIONI / A Briga Alta si ricandida Federica Lanteri con la lista "Tre campanili"

"C’è tanto da fare, è tempo di rimboccarsi le maniche e di tornare a casa”.

Queste erano state le prime dichiarazioni rese al nostro giornale, a margine dell'elezione nel 2020, dal sindaco Federica Lanteri.

Di strada da allora ne è stata percorsa tanta. L'elezione era avvenuta in pieno periodo pandemico, il Comune usciva da un commissariamento e, all'epoca, non aveva neanche più la sede del municipio, reso inagibile dall'alluvione. Oggi lo scenario è completamente diverso, ma una cosa non è cambiata: la voglia di mettersi in gioco.

"Siamo contenti di come è andato il nostro primo mandato - spiega Lanteri -, tutto quello che è stato realizzato è frutto di un intenso e proficuo lavoro di squadra. Proprio per questo abbiamo scelto di ricandidarci insieme, sempre con la lista civica “Tre campanili” che, nel nome e nel simbolo, ha come obiettivo quello di rappresentare al meglio le tre frazioni: Piaggia, Upega e Carnino. Briga Alta è un piccolo comune, ma ha grandi potenzialità e soprattutto merita di essere rappresentato adeguatamente".

Lo ha sempre pensato Federica Lanteri che ha un legame di cuore con il paese perché il padre, Guido, è stato più primo cittadino brigasco, fino all’ultimo mandato è stato quello dal 2006 al 2008, anno in cui poi è venuto a mancare.

Briga Alta, uno dei comuni più piccoli d'Italia, incastonato tra Piemonte, Liguria e Francia, con pochissimi abitanti, che cosa sarà stato realizzato in questi ultimi anni?

In primis ricordiamo la riapertura del municipio nel 2021, danneggiato nel 2016 dall’alluvione, è stato sistemato e riaperto il 6 novembre del 2021; l'installazione del Postamat, la valorizzazione dell'accesso all'Alta Via del Sale e un'ottima collaborazione con le associazioni e i commercianti locali, che hanno portato a sinergie per lo sviluppo turistico, come ad esempio l'installazione della "Big Bench".

La lista "Tre Campanili" a sostegno di Federica Lanteri:

Ivo Alberti, 1960

Roberto Campero, 1974

Marco Lanteri, 1969

Pietro Rostagno, 2000

Carlo Bottiroli, 1940

Elena Capelli, 1963

Massimiliano Tacchini, 1971

Giorgio Bruna, 1948

Giovanna Baruffaldi, 1945

Giancarlo Mureddu, 1965

Si voterà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio in 19 Comuni della Provincia: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Elva, Magliano Alpi, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Verzuolo.