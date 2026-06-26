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Politica | 26 giugno 2026, 19:18

Saluzzo, le minoranze incalzano l’amministrazione sulla situazione di Parco Gullino

Il tema degli stagionali africani accampati nell’area verde a lato delle Poste, con i servizi igienici chiusi, torna all’esame della seduta consiliare di martedì 30 giugno

Parco Gullino, servizi igienici chiusi

Parco Gullino, servizi igienici chiusi

“Il sindaco ritiene legale l’insediamento presso il Parco Gullino? Come é ripartito l’importo di 1,7 milioni di fondi PNRR del Protocollo prefettizio sull’ospitalità dei migranti? Quali sono e quanto costano le iniziative ‘culturali e ricreative’ estive per la valorizzazione di quest’area? Si sono realmente dimostrate efficaci? Perché a tutt’oggi i servizi pubblici presenti al Parco non vengono resi accessibili, almeno qualche ora al giorno?”

Sono queste le principali domande che i consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio pongono al sindaco e alla giunta in vista del Consiglio comunale del 30 giugno, a fronte di una situazione che, anche a causa del grande caldo, sembra essere particolarmente difficile sotto l’aspetto umanitario. 

Le minoranze incalzano, ritenendo inefficaci e costosi i tentativi di riappropriarsi dell’area.

“Gonfiabili, area picnic e cinema all’aperto non bastano – osservano gli esponenti dell’opposizione - a risolvere una situazione ben nota: senz’acqua e bagni, dormendo per terra o sulle giostre é l’inclusione di cui sono capaci Demaria e Neberti? Al problema umanitario si somma quindi quello igienico sanitario, che il caldo aumenta.
‘Qui c’entra la dignità umana: anche solo uno di questi ragazzi che dorme su un cartone é il fallimento di un sistema”.



E ancora: “Basta criminalizzare le aziende agricole che in questi sedici anni hanno creato strutture ricettive d’eccellenza. Ci sono lavoratori con i quali si sono creati dei legami, che con il tempo si sono specializzati, diventando veri componenti della famiglia”.

c.s.

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