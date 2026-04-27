ATLETICA / Lorenzo Mellano tra i migliori d'Europa al "Multistars" di prove multiple

Prestigiosa partecipazione per Lorenzo Mellano al 39° meeting internazionale “Multistars” di Brescia, tappa italiana del World Athletics Combined Events Tour, il prestigioso circuito di Prove Multiple che coinvolge i migliori specialisti mondiali. Mellano chiude con 7.313 punti che gli vale la 12ª piazza (3° U23), mettendo a segno il miglior esordio di stagione di sempre con il secondo punteggio in carriera.

La manifestazione, ha visto il favorito, lo svizzero Simon Ehammer, campione iridato in carica nell'eptathlon con il record mondiale di 6.670 punti, dominare la scena con 8.361 punti lasciandosi alle spalle il brasiliano Ferreira, il colombiano Angulo e gli altri elvetici Portmann e Krummenacher (primo U23);6° il primo azzurro Alberto Nonino (Quercia Dao Conad, 7.714).

Nei due giorni di gare Mellano ha centrato ottimi risultati e personal best, nonostante la stagione sia appena iniziata. Decimo al termine della prima giornata, con un ottimo 6° posto nei 100m in 11"01, 9° nel lungo con 7,22, quindi 1,86 nell'alto e 11,25 nel peso, ha chiuso in bellezza con un eccellente 2° posto nei 400 metri in 47"68, alle spalle del solo Ehammer (47"20). Nella seconda giornata 5° posto nei 110 ostacoli in 14"43 (personal best e crono che vale il minimo per i Campionati Italiani Assoluti), 33,93 mt nel disco, 4,25 mt nell'asta, 45,58m nel giavellotto e gran finale in rimonta con il 2° posto nei 1.500 in 4'29"03, dietro allo svizzero Huber.

“Un ottimo esordio e un utile verifica di inizio stagione sulle specialità che stiamo curando, commenta soddisfatto il tecnico Sandro Boasso, il punteggio ci lascia fiduciosi per i Campionati Italiani di Prove Multiple U23 a Bressanone dal 5 al 7 giugno, e per quelli Assoluti a Molfetta dal 10 al 12 luglio”.