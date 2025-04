È morto monsignor Giuseppe Cavallotto, vescovo emerito di Cuneo e Fossano

"Oggi, domenica 27 aprile, Giuseppe Cavallotto, Vescovo emerito di Cuneo e di Fossano, è tornato alla Casa del Padre. Riconoscenti per la fedeltà nel suo ministero a servizio della Chiesa di Dio eleviamo la nostra preghiera al Signore. La Vergine Maria, Regina della Pace, conduca il nostro fratello Giuseppe all’incontro con Cristo".

Con queste parole il sito della Diocesi di Cuneo e Fossano dà l'annuncio della scomparsa del predecessore di monsignor Piero Delbosco, per 10 anni - dal 2005 al 2015 - alla guida delle due Diocesi, venuto a mancare nella notte, all'età di 85 anni, presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era ricoverato dallo scorso lunedì.

Originario di Vinchio, classe 1940, mons. Giuseppe Cavallotto venne ordinato sacerdote Il 29 giugno 1964, presso la Diocesi di Asti. Direttore del seminario minore diocesano, nel 1967 si trasferisce a Roma per completare gli studi e conseguire la laurea in scienze dell'educazione presso l'ateneo pedagogico salesiano e, nel 1984, il dottorato. Assistente ecclesiastico centrale nell'ufficio nazionale di Azione Cattolica e responsabile della catechesi nel settore ACR dal 1969 al 1979, membro della commissione CEI per la stesura del catechismo dei preadolescenti dal 1973 al 1982, nel 2004 viene nominato rettore magnifico della Pontificia Università Urbaniana.

Il 24 agosto 2005 viene nominato vescovo delle diocesi unite in persona episcopi di Cuneo e di Fossano da papa Benedetto XVI; succede a Natalino Pescarolo, ritiratosi per raggiunti limiti di età. Il 15 ottobre dello stesso anno riceve l'ordinazione episcopale, nella cattedrale di Fossano, dal cardinale Severino Poletto. Il 9 ottobre 2015 papa Francesco accetta la sua rinuncia al governo pastorale delle diocesi di Cuneo e di Fossano per raggiunti limiti d'età.