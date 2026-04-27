Baseball Serie B / Il JFK Mondovì non concede sconti e si aggiudica la doppia sfida con i Buffaloes di Bovisio

Obiettivo centrato per il JFK Baseball Mondovì, che nella terza giornata di andata del Campionato nazionale di serie B ha ottenuto un doppio successo contro i Buffaloes di Bovisio. I Galletti di Leo Marconi hanno rispettato il fattore campo e con due ottime prove difensive hanno superato la formazione lombarda. I due punti ottenuti contro il Bovisio hanno permesso alla formazione monregalese di restare in testa alla classifica con 5 punti, seppur in compagnia del Piacenza, che deve ancora recuperare una partita non disputata per sopraggiunta oscurità.

Questa la cronaca delle due sfide: in gara-1 partenza solida per i monregalesi, efficaci soprattutto in fase difensiva. Sul monte di lancio, Gregorio Cebotari conteneva con autorevolezza gli avversari, mantenendo inviolato il punteggio fino al quinto inning e resistendo fino al settimo, quando veniva rilevato da Davide Calcagno. Quest’ultimo chiudeva la gara con due inning impeccabili, senza concedere punti.

In attacco, il JFK Mondovì iniziava con qualche difficoltà, ma cambiava decisamente marcia dal quarto inning, sbloccando il risultato. Sull’1-0 la progressione offensiva portava il punteggio sul 4-0 al sesto inning, fino al definitivo 6-3 al nono. Da segnalare il fuoricampo di Julian Pedrouzo, che fruttava tre punti, oltre alle valide di Alfredo Piñero Obando e Gabriele Panero.

Grandi emozioni in gara-2, con il JFK Mondovì che partiva subito con il piede giusto, affidandosi sul monte al venezuelano Chavez, protagonista di un’ottima prestazione nei primi cinque inning grazie a undici strikeout e nessuna valida o punto concesso. Un improvviso calo nella parte finale del quinto inning, complice qualche base su ball di troppo, consentiva agli avversari di ribaltare il risultato fino al 7-1 per Bovisio al sesto inning. La reazione dei monregalesi però non si fa attendere.

Nel sesto inning faceva il suo ingresso in campo Leonardo Restagno, che subentrava sul monte di lancio e portava a termine la gara fino al nono inning. Grazie a una poderosa rimonta offensiva il risultato veniva ribaltato. Al settimo inning il punteggio era già sul 15-7 per il Mondovì, che chiudeva poi sul definitivo 15-9. In evidenza, ancora una volta, Julian Pedrouzo e Alfredo Piñero Obando, entrambi con tre valide, insieme ai contributi di Luca Franceschini, del giovane Matteo Mascarino e di Matteo Ghiglia. Da segnalare che nel prossimo turno di campionato il Mondovì sarà impegnato nella doppia trasferta in casa dell’Ares a Milano.

RISULTATI TERZA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara ARES RHO 9-8 7-8 PIACENZA ECOT. BRESCIA 11-0 4-3 OLD RAGS LODI CATALANA 9-0* 9-0* JFK MONDOVI’ BUFF. BOVISIO 6-3 15-9

*vittorie assegnate a tavolino

CLASSIFICA GIRONE A

1 PIACENZA* 5 2 JFK MONDOVI’ 5 3 OLD RAGS LODI 4 4 ARES* 3 5 RHO 3 6 ECOT. BRESCIA 2 7 BUFFALOES BOVISIO 1 8 CATALANA 0

*una partita da recuperare

PROGRAMMA 4^ GIORNATA