Rientro di passione sulla statale 28: code da Garessio a Ceva

Nonostante i movieri nella zona di Mombrignone, tra Ceva e Nucetto dove si è verificata una frana nella scorse settimane che ha imposto il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alterato con impianto semaforico, il rientro dalle festività si conferma critico per gli automobilisti che, in queste ore, stanno facendo rientro in Piemonte dalla Liguria, percorrendo la statale 28 del Colle di Nava.

Le code, già da questa mattina, hanno iniziato a formarsi dal Comune di Bagnasco, dove è presente la Polizia locale per rendere più scorrevole la viabilità, fino a Ceva.

“Le rassicurazioni arrivate da più parti - ci scrive una lettrice che ha percorso in queste ore la statale - non sono servite neppure questa volta. Coda poco dopo Garessio che improvvisamente scompare dopo il semaforo dei lavori di messa in sicurezza alle porte di Ceva. Forse si poteva gestire, come al solito, meglio. Fin dal mattino questa è stata l’ennesima giornata di passione per i piemontesi! Buon rientro a tutti e come sempre armati di una buona dose di pazienza!”.

Una situazione che, purtroppo, potrebbe essere ancora più critica nelle prossime ore, con l’aumentare degli automobilisti in rientro.