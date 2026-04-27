VOLLEY B-M / Il VBC Mondovì, ormai retrocesso, va ko 0-3 con Brugherio

Nella ventiquattresima giornata – undicesima del girone di ritorno il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone viene superato per 3-0 (25-19,25-22,25-16) dai Diavoli Rosa Brugherio allenati da coach Morena Traviglia, che grazie alla conquista di questi 3 punti sale a quota 35 ed è ormai ad un passo dalla conquista della salvezza matematica.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortellazzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Catena centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente tutti i giocatori a disposizione, ossia Bosio, Berutti, Bellanti, Polizzi, capitan Garello e Caldano.

Nel set inaugurale vi è equilibrio sino all’ 11 pari, poi, i Diavoli Rosa operano un break e si portano sul 18-14. Dentro prima Polizzi e Bosio, poi Bellanti ed infine anche Garello, ma i lombardi mantengono alto il ritmo (20-14,23-17) e chiudono 25-19.

Nella seconda frazione, con in campo la diagonale Polizzi-Bosio, Bellanti e Berutti, i monregalesi partono bene e si portano prima sul 10-5 e poi sul 12-9, quindi vengono ripresi sul 15 pari. Dentro prima Cortellazzi e Genesio, poi Camperi ed infine Caldano, ma i lombardi appaiono più efficaci un po’ in tutti i fondamentali e prima si portano sul 20-16, poi sul 22-19 ed infine chiudono 25-22.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 6-6, poi i padroni di casa prendono il largo e vanno via, portandosi prima sul 12-8, poi sul 16-9, quindi sul 21-14 ed infine chiudono 25-16, mentre entra ancora Genesio.

Sabato ultimo impegno casalingo della stagione per il VBC MONDOVI’, che alle ore 20.30 ospiterà al PalaItis il S. Mauro Torino allenato da coach Edoardo Melato. I torinesi, che arrivano dalla sconfitta per 3-2 sul campo del PVL Ciriè, sono decimi con 32 punti (11 vittorie e 13 sconfitte) e sono a +3 sul Parella Torino undicesimo, a -1 dal Saronno nono ed a -3 dai Diavoli Rosa Brugherio ottavi.