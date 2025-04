Marene in lutto per Samuel Tamagnone, morto a 26 anni sul Monviso

La comunità di Marene si è svegliata con una notizia che ha scosso profondamente tutto il paese: la morte di Samuel Tamagnone, 26 anni, deceduto ieri durante un'escursione di scialpinismo nella zona del Monviso. Figlio di una famiglia molto conosciuta in paese – la madre aveva ricoperto il ruolo di assessore comunale – Samuele era in gita con una compagna di escursione quando si è consumata la tragedia.

Secondo quanto ricostruito, l'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 di ieri, quando la donna ha visto Samuele precipitare dal Colle delle Traversette, senza più riuscire a vederlo. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso difficili fin da subito i soccorsi. Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ha tentato un primo avvicinamento, ostacolato però dalla nebbia.

Nel frattempo, il tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino ha assistito telefonicamente la compagna di Samuele, guidandola nella discesa in sicurezza verso Pian del Re. Da valle si è costituita una squadra a terra di dieci tecnici, tra cui un medico, che è stata elitrasportata circa 500 metri più a valle del Colle, per poi proseguire via terra con sci e pelli di foca.

La salma di Samuele è stata individuata intorno alle 15.30 a circa 2700 metri di quota. Dopo l'autorizzazione della procura, il corpo è stato recuperato tramite toboga e trasportato via terra fino al Pian del Re, dove è stato consegnato alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.