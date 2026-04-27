VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley vince e rosicchia un altro punto al Palau; Garlasco promosso in A3

A due giornate dal termine della regular season il Campionato di volley femminile di B1, girone A, ha incoronato la sua prima regina: il Volley 2001 Garlasco. Vincendo 3-0 contro il già retrocesso Vol-ley Academy Volpiano, la formazione allenata da Enrico Mazzola ha conquistato la matematica promozione in A3. Gli otto punti di distacco dalla quarta piazza, oggi occupata dal Gso Villa Cortese, rappresenta un distacco incolmabile e dunque la formazione neroverde è la prima a sbarcare nella neonata terza serie nazionale.

Chi invece si è clamorosamente complicato il percorso verso la promozione in A3 è stata la Florens Vigevano, sconfitta per 3-1 da un Chieri 76 in piena lotta per non retrocedere. La Florens è rimasta al secondo posto in classifica, ma la distanza dalla quarta posizione si è assottigliata a 3 lunghezze. Un distacco che non consente di dormire sonni tranquilli. Florens che, tranne nel secondo set, non ha saputo imporre il proprio gioco, al cospetto di un Chieri battagliero e voglioso di regalarsi una vittoria pesante in chiave salvezza.

Due punti, invece, è il bottino conquistato dall’Acrobatica Alessandria, vittoriosa al tie-break in casa del Pan Alfieri Cagliari. Un prezioso successo casalingo per 3-1 l’ha ottenuto il Gso Villa Cortese ai danni del Care Project Bellusco. Gso che grazie a questa vittoria piena ha accorciato a -3 dalla Florens Vigevano e a -1 dall’Acrobatica Alessandria. Successo al tie-break per il Capo D’Orso Palau, che ha sudato non poco per avere la meglio dell’SD CCS Cogne Aosta, il tutto al termine di una gara emozionante e vissuta sul filo dell’equilibrio. Basti osservare l’esito del terzo e quarto set, chiusi rispettivamente sul 36-34 e sul 25-27.

La formazione sarda ora è tallonata dal Mondovì Volley, che al PalaManera ha piegato per 3-1 un Parella Torino sempre più vicino alla matematica retrocessione in B2. Le pumine, prive della centrale Anna Aliberti, hanno disputato un’ottima gara e solo nel secondo set, chiuso 26-28, hanno concesso qualcosa di troppo alle avversarie. Nel Mondovì da segnalare le buone prestazioni della schiacciatrice Elisa Bole, autrice di 28 punti e quella della centrale Chiara Bergese (17 punti), eletta MVP dell’incontro.

Fuochi pirotecnici anche in Cus Torino-Issa Novara, con la formazione ospite che, pur perdendo per 3-2, è riuscita a tornare a casa con un prezioso punto. Si infiamma, dunque, la lotta per la salvezza Se il campionato finisse oggi, oltre al già retrocesso Academy Volpiano, sarebbe in B2 anche il Parella Torino, mentre la terza retrocessione uscirebbe dalla sfida play-out tra il Pan Alfieri Cagliari e l’Issa Novara. Ci sono, però, ancora due giornate da affrontare e tutto può ancora succedere, compresa la mancata disputa dei play-out.

Ricordiamo, infatti, che i play-out saranno giocati tra l’11^ e la 12^ in classifica, solo se tra le due squadre ci saranno 2 punti o meno di distacco in classifica. Nel prossimo turno, il penultimo del campionato, il Mondovì Volley renderà visita al Cus Torino. Sfide fondamentali in chiave promozione e salvezza in Issa Novara-Gso Villa Cortese e Acrobatica Alessandria-Chieri 76.

I RISULTATI DELL’11^ GIORNATA DI RITORNO

CUS TORINO ISSA NOVARA 3-2 V. 2001 GARLASCO VOL-LEY VOLPIANO 3-0 MONDOVI’ VOLLEY PARELLA TORINO 3-1 PAN A. CAGLIARI ACR. ALESSANDRIA 2-3 CHIERI 76 FLORENS VIGEVANO 3-1 GSO VILLA CORTESE CARE P. BELLUSCO 3-1 SD CCS COGNE AOSTA CAPO D’ORSO PALAU 2-3

LA CLASSIFICA

1 VOLLEY 2001 GARLASCO 62 2 FLORENS VIGEVANO 57 3 ACR. ALESSANDRIA 56 4 GSO VILLA CORTESE 54 5 CAPO D’ORSO PALAU 47 6 MONDOVI’ VOLLEY 46 7 CUS TORINO 32 8 CARE P. BELLUSCO 31 9 SD CCS COGNE AOSTA 24 10 CHIERI 76 23 11 ISSA NOVARA 23 12 PAN A. CAGLIARI 21 13 PARELLA TORINO 16 14 ACADEMY VOLPIANO 12

PROSSIMO TURNO – 12^ GIORNATA DI RITORNO