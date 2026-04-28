Grande partecipazione al convegno su sicurezza e intrattenimento con Confcommercio provincia di Cuneo

Ha registrato una partecipazione ampia, attenta e trasversale il convegno “Aperitivi in musica, eventi e intrattenimento – Sicurezza e responsabilità per chi fa ospitalità”, promosso da Confcommercio provincia di Cuneo in collaborazione con FIPE e con il patrocinio della Provincia di Cuneo.

L’incontro ha visto la presenza di un pubblico numeroso e particolarmente variegato: imprenditori del settore della somministrazione, gestori di locali, organizzatori di eventi, professionisti attivi nei DJ set e negli aperitivi musicali, ma anche rappresentanti delle amministrazioni comunali impegnati quotidianamente nell’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.

Un segnale forte dell’interesse e, al tempo stesso, della necessità di momenti di chiarimento e approfondimento su temi che incidono direttamente sulla gestione delle attività e sull’organizzazione degli eventi.

Dopo i saluti istituzionali dei Presidenti Confcommercio provinciale e Associazione Albergatori, Danilo Rinaudo e Giorgio Chiesa oltre al padrone di casa presidente della Provincia Luca Robaldo – che hanno sottolineato il valore economico e sociale del comparto dell’ospitalità per il territorio – il convegno, introdotto e moderato da Luigi Barbero, ha offerto contributi di alto profilo tecnico e operativo.

Roberto Calugi, Direttore Generale nazionale FIPE ha portato i saluti della Federazione nazionale Pubblici Esercizi di Roma.

Molto importanti e qualificati gli interventi del Questore Rosanna Minucci e del Prefetto Mariano Savastano

Sono intervenuti:

Ing. Calogero Daidone, Comandante Vigili del Fuoco provincia di Cuneo

Dr. Giuseppe Calabretta, Direttore Spresal Asl Cn2

Dr.ssa Francesca Gota, Spresal Asl Cn1

Dr. Giuseppe Falcone, Direttore Ispettorato territoriale del lavoro

Dr. Walter Bonino, Ispettorato territoriale del lavoro



I relatori hanno sviluppato, ciascuno nel proprio ambito di competenza, articolate relazioni che hanno permesso di affrontare in modo concreto e puntuale le principali criticità interpretative e applicative della normativa vigente.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti su situazioni complesse legate alla gestione degli eventi, agli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori e agli adempimenti antincendio, offrendo al pubblico strumenti utili per orientarsi tra disposizioni spesso articolate e in continua evoluzione.

Grande apprezzamento è stato espresso dai partecipanti per l’approccio pratico adottato, capace di coniugare rigore normativo e attenzione alle esigenze reali delle imprese, che sempre più si trovano a operare in contesti dinamici, dove intrattenimento e sicurezza devono procedere di pari passo.

L’elevata partecipazione e la qualità del confronto confermano il ruolo centrale di Confcommercio provincia di Cuneo come punto di riferimento per le imprese del territorio, non solo nella rappresentanza, ma anche nell’accompagnamento concreto su tematiche strategiche e complesse.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio, volto a rafforzare la cultura della sicurezza e a supportare le attività economiche nella corretta applicazione delle normative, trasformando gli obblighi in opportunità di crescita e qualificazione dell’offerta.