Torna la Festa degli Spaventapasseri di Castellar con la 32ª edizione dal 3 al 10 maggio

L’evento, ormai punto di riferimento primaverile del territorio, trasformerà ancora una volta le vie e le piazze del borgo in un coloratissimo percorso animato da centinaia di spaventapasseri artigianali, realizzati con materiali di recupero da cittadini, scuole, associazioni e famiglie.

Un’edizione all’insegna di inclusione, creatività e rispetto per l’ambient.

La manifestazione si distingue per il forte valore simbolico e sociale: costruire uno Spaventapasseri diventa un progetto collettivo che unisce persone di tutte le età e provenienze, compresi bambini, anziani e persone con disabilità. Un’occasione concreta per promuovere pratiche di riciclo creativo, inclusione e senso di comunità.

L’organizzazione invita tutti a lasciare l’auto a casa e a raggiungere Castellar in bus o in bicicletta sulla pista ciclabile. Durante le due domeniche sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito e sarà possibile noleggiare biciclette a pedalata assistita.

Il programma completo

Domenica 3 maggio

Ludobus con Andrea Marasso

con Andrea Marasso Mago Ticket – Closeup Street Magic

– Closeup Street Magic 100% Paccottiglia della compagnia CIRCO PACCO (dalle ore 14.00)

della compagnia CIRCO PACCO (dalle ore 14.00) Teatrino Ino Ino di Lucia Poggio

di Lucia Poggio Fiade – Storie animate con Corrado Gallo

Storie animate con Corrado Gallo Laboratorio creativo di costruzione di un libro e lettura ad alta voce con Barbara Ghezzi e Loredana Bertolotto

di costruzione di un libro e lettura ad alta voce con Barbara Ghezzi e Loredana Bertolotto Musica itinerante con i Son de la Rue

Sabato 9 maggio

ore 15.00 - Il Circo dei Burattini “al centro del cerchio del circo…” a cura de Il Cerchio Tondo APS (per bambini dai 3 agli 11 anni)

- “al centro del cerchio del circo…” a cura de Il Cerchio Tondo APS (per bambini dai 3 agli 11 anni) ore 17.00 - Musica folk e occitana con i Jonglars

Domenica 10 maggio

Ludobus con l’Associazione Trottola Urbana ETS

con l’Associazione Trottola Urbana ETS Laboratorio di costruzione di giochi antichi a cura de Il Cerchio Tondo APS

a cura de Il Cerchio Tondo APS Invasione d’Arte - “La Regina di Paglia” con la Compagnia ArteMakia (spettacoli ore 15 -16 - 17)

- “La Regina di Paglia” con la Compagnia ArteMakia (spettacoli ore 15 -16 - 17) Come si forma la seta? - Laboratorio con Gabriella Belliardo

- Laboratorio con Gabriella Belliardo Fiade - Storie animate con Corrado Gallo

- Storie animate con Corrado Gallo Teatrino Ino Ino di Lucia Poggio

di Lucia Poggio Musica per due violini e due sorelle - progetto DUEA di Chiara e Sara Cesano

Attività collaterali durante le due domeniche

Visite guidate alla Cappella di San Ponzio (ore 14.30 e 17.30) a cura del FAI Giovani di Saluzzo

alla Cappella di San Ponzio (ore 14.30 e 17.30) a cura del FAI Giovani di Saluzzo Degustazioni presso La Cantina del Pelaverga con visita guidata e assaggio dei vini locali

Informazioni utili

Info e contatti: Tel. 0175.76196

Navetta gratuita e noleggio biciclette pedalata assistita

Sito ufficiale: www.spaventapassericastellar.it

La Festa degli Spaventapasseri non è solo un evento folkloristico: è un’occasione per riscoprire il valore della comunità, del rispetto per l’ambiente e della creatività condivisa. Ogni spaventapasseri racconta una storia e ogni gesto contribuisce a costruire un futuro più attento e sostenibile.

Castellar vi aspetta! Venite a passeggiare tra i campi fioriti e gli spaventapasseri, a ridere con i bambini, ad ascoltare musica e a respirare l’atmosfera unica di questo borgo incantato tra il 3 e il 10 maggio 2026.