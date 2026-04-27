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Eventi | 27 aprile 2026, 19:30

Torna la Festa degli Spaventapasseri di Castellar con la 32ª edizione dal 3 al 10 maggio

Dal 3 al 10 maggio 2026 il borgo di Castellar si trasforma in un grande museo a cielo aperto tra arte, gioco e sostenibilità

L’evento, ormai punto di riferimento primaverile del territorio, trasformerà ancora una volta le vie e le piazze del borgo in un coloratissimo percorso animato da centinaia di spaventapasseri artigianali, realizzati con materiali di recupero da cittadini, scuole, associazioni e famiglie.

Un’edizione all’insegna di inclusione, creatività e rispetto per l’ambient.

La manifestazione si distingue per il forte valore simbolico e sociale: costruire uno Spaventapasseri diventa un progetto collettivo che unisce persone di tutte le età e provenienze, compresi bambini, anziani e persone con disabilità. Un’occasione concreta per promuovere pratiche di riciclo creativo, inclusione e senso di comunità.

L’organizzazione invita tutti a lasciare l’auto a casa e a raggiungere Castellar in bus o in bicicletta sulla pista ciclabile. Durante le due domeniche sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito e sarà possibile noleggiare biciclette a pedalata assistita.

Il programma completo

Domenica 3 maggio 

  • Ludobus con Andrea Marasso
  • Mago Ticket – Closeup Street Magic
  • 100% Paccottiglia della compagnia CIRCO PACCO (dalle ore 14.00)
  • Teatrino Ino Ino di Lucia Poggio
  • Fiade – Storie animate con Corrado Gallo
  • Laboratorio creativo di costruzione di un libro e lettura ad alta voce con Barbara Ghezzi e Loredana Bertolotto
  • Musica itinerante con i Son de la Rue

Sabato 9 maggio

  • ore 15.00 - Il Circo dei Burattini “al centro del cerchio del circo…” a cura de Il Cerchio Tondo APS (per bambini dai 3 agli 11 anni)
  • ore 17.00 - Musica folk e occitana con i Jonglars

Domenica 10 maggio

  • Ludobus con l’Associazione Trottola Urbana ETS
  • Laboratorio di costruzione di giochi antichi a cura de Il Cerchio Tondo APS
  • Invasione d’Arte - “La Regina di Paglia” con la Compagnia ArteMakia (spettacoli ore 15 -16 - 17)
  • Come si forma la seta? - Laboratorio con Gabriella Belliardo
  • Fiade - Storie animate con Corrado Gallo
  • Teatrino Ino Ino di Lucia Poggio
  • Musica per due violini e due sorelle - progetto DUEA di Chiara e Sara Cesano

Attività collaterali durante le due domeniche

  • Visite guidate alla Cappella di San Ponzio (ore 14.30 e 17.30) a cura del FAI Giovani di Saluzzo
  • Degustazioni presso La Cantina del Pelaverga con visita guidata e assaggio dei vini locali

Informazioni utili

Info e contatti: Tel. 0175.76196

Navetta gratuita e noleggio biciclette pedalata assistita

Sito ufficiale: www.spaventapassericastellar.it

La Festa degli Spaventapasseri non è solo un evento folkloristico: è un’occasione per riscoprire il valore della comunità, del rispetto per l’ambiente e della creatività condivisa. Ogni spaventapasseri racconta una storia e ogni gesto contribuisce a costruire un futuro più attento e sostenibile.

Castellar vi aspetta! Venite a passeggiare tra i campi fioriti e gli spaventapasseri, a ridere con i bambini, ad ascoltare musica e a respirare l’atmosfera unica di questo borgo incantato tra il 3 e il 10 maggio 2026.

I.P.

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