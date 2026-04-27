Grande attesa per “Cantiere sicuro - Insieme per la Sicurezza” domani a Cuneo

Come ogni anno, Formedil Cuneo torna con un grande appuntamento per accendere il dibattito sul percorso normativo e culturale legato alla sicurezza nel lavoro nella nostra provincia.

Domani, martedì 28 aprile, nello spazio Varco e in piazza Galimberti e via Roma (con maxischermo), in occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro”, si terrà l’evento “Cantiere Sicuro – Insieme per la sicurezza”, appuntamento che impegnerà tutti gli stakeholders e le istituzioni del territorio in dibattiti relativi alle problematiche esistenti e volti a promuovere buone prassi e soluzioni concrete per migliorare la qualità del lavoro.

A coordinare l’evento sarà lo staff Formedil Cuneo, guidato dalla presidente Elena Lovera, che ribadisce l’importanza dei temi affrontati nella giornata: “Ritengo fondamentale l’impegno a riunire in un unico contesto tutti gli attori del 'Mondo Sicurezza', perché il dialogo può costruire ponti e soluzioni relativamente ad un tema così complesso. Nel 2026 mettere a rischio la propria vita andando al lavoro non è accettabile, quindi ognuno di noi, inteso come parti sociali, ordini professionali, istituzioni ed enti di controllo, dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, sulla formazione dei giovani e sulla difesa da coloro che non operano in modo leale ed onesto, applicando contratti irregolari o non ponendo in essere le condizioni di sicurezza per i lavoratori. I dati indicano un miglioramento della situazione riguardo agli infortuni, ma non possiamo accontentarci, dobbiamo lavorare molto sugli utilizzi dell’intelligenza artificiale a servizio del nostro ambito. In tale prospettiva abbiamo partecipato al bando nazione Formedil per innovazione tecnologica, acquistando dei visori a realtà aumentata per illustrare efficacemente agli studenti le condizioni di rischio in cantiere e abbiamo acquistato delle piattaforme di traduzione simultanea con auricolari Hi-Tech da utilizzare durante la formazione frontale per ottimizzare l’apprendimento”.

(Elena Lovera, Presidente Formedil Cuneo)

Uno degli obiettivi di Formedil è di entrare a contatto con chi non è un addetto ai lavori, per promuovere la sicurezza nel lavoro come stile di vita, pertanto durante tutta la giornata sarà presente una postazione mobile tra Piazza Galimberti e via Roma, con un maxischermo che mostrerà le immagini di quel che avviene al Varco e inoltre sarà presente un 'Team Quiz', che capitanato da un’intervistatrice e una tecnico Formedil, proporranno simpatiche domande sulla sicurezza, regalando gadget dell’evento.

A “Cantiere Sicuro - Insieme per la Sicurezza” parteciperanno oltre 300 studenti di sette Istituti di Istruzione Superiore, che avranno modo di ascoltare gli interventi della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, del presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna, del vicepresidente di Confartigianato Michele Quaglia e dei segretari generali confederali Piertomaso Bergesio segretario CGIL Cuneo, Enrico Solavagione Segretario CISL Cuneo e Armando Dagna Segretario UIL Cuneo.

In mattinata si terranno anche le premiazioni della XXV edizione del concorso “Progettare e costruire in sicurezza”, che ha visto la partecipazione di tutti gli studenti delle classi quinte dei sette istituti per geometri della Granda e un intervento formativo, dal titolo “Il cervello al lavoro: attenzione, memoria e decisioni nella sicurezza” a cura del dottor Marco Ferro, CEO Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate.

Sempre in mattinata interverranno Gabriele Gazzano, presidente di Ance Cuneo, Giuseppe Trossarello, presidente di Anaepa Confartigianato Cuneo ed Edoardo Tomatis Presidente Ance Giovani Cuneo.

L’onorevole Chiara Gribaudo e il referente dell’ITC-ILO Mr Felix Martin Daza esporranno il loro punto di vista tramite un collegamento video.

L’evento sarà anche l’occasione per Formedil Cuneo di donare tre “Panchine della sicurezza”, manufatti realizzati dagli allievi del corso professionale finanziato con Programmazione Regionale FSE 21/27 +, al Comune di Cuneo. Le panchine verranno posizionate in parchi pubblici della Città, nello spirito di far riflettere e aumentare l’attenzione dei cittadini sul tema della sicurezza.

(Nicola Gaino, vicepresidente Formedil Cuneo)

Durante la mattinata verrà dato ampio risalto all’innovazione, attraverso un tipo di formazione interattiva, in linea con le più recenti normative e soprattutto in modo più accattivante per le giovani generazioni, come sottolinea il vicepresidente Nicola Gagino: "Domani sarà l'occasione di parlare di salute e sicurezza e di giovani, nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Parlare di giovani ed ai giovani è questione fondamentale anche in questo ambito, considerando che in generale come paese e come sistema, siamo bravi nella loro formazione ma moltissimi poi scelgono di andare via dall'Italia per trovare lavoro, carriera, stipendi adeguati. Parlare a loro di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovrebbe essere una costante, un obbligo, considerando che purtroppo ancora troppi e inaccettabili sono gli infortuni, e la nostra provincia non è da meno. Come Formedil svogliamo una vera 'formazione', non solo teorica ma anche pratica che ha l'obiettivo, non solo di ottenere un attestato, ma di trasmettere competenze teoriche e pratiche per essere meglio preparati al mondo del lavoro"

Nel pomeriggio tutti i presidenti degli ordini professionali della provincia saranno presenti a testimoniare la loro attenzione al tema della sicurezza: Carlo Cane, presidente Collegio dei Geometri di Cuneo, Alessandra Rosso, consigliere dell’Ordine Ingegneri di Cuneo, Francesca Dalmasso, presidente Ordine Architetti, Alessandro Ferrero, presidente Ordine Avvocati Cuneo e Aurelia Isoardi, presidente dei Commercialisti di Cuneo.

Il focus dell’attenzione del convegno, concepito anche come corso di aggiornamento per tecnici di settore, sarà l’aspetto psicologico ed in particolare come le neuroscienze possano contribuire a ridurre i rischi e a fare prevenzione.

Moderati da Marco Ferro, interverranno Massimiliano Sonno (tecnico Formedil Italia), Stefano Macale (direttore Formedil Italia), Enrico Bergamaschi (Medicina del Lavoro, Università di Torino), Luca Ostacoli (ordinario di Psicologia clinica all’Università di Torino) e Laura Blua, direttrice di Formedil Cuneo, che parteciperà alla tavola rotonda con i direttori Spresal Asl CN1 e CN2, Denise Sorasio e Giuseppe Calabretta, con il direttore Inail Cuneo Aldo Pensa e il ispettore tecnico ITL Cuneo Massimiliano Fiori

Il dottor Giuseppe Calabretta Asl CN 2 sottolinea alcuni aspetti importanti: “Nonostante il calo dell'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali, che testimonia gli effetti positivi delle politiche di prevenzione, della formazione e dell'evoluzione tecnologica, il comparto edile rappresenta uno dei settori a più elevato rischio infortunistico. La caduta dall'alto costituisce più della metà della causa di infortuni mortali. Pertanto è necessario: ottimizzare la vigilanza realizzando un maggior raccordo tra gli enti, anche implementando i flussi informativi, applicare il percorso tracciato dal "Protocollo d'intesa per la sicurezza nei cantieri", condiviso con la Prefettura di Cuneo e migliorare l'assistenza alle imprese, anche attraverso i 'Piani mirati di prevenzione', i quali prevedono un approccio proattivo e condiviso tra ASL e aziende .A tal proposito, recentemente abbiamo aperto uno 'Sportello informativo' presso lo S.Pre.S.A.L. dell'Asl Cn2, proprio per facilitare questo percorso.

(Laura Blua direttrice Formedil Cuneo)

Concetti condivisi dalla direttrice Formedil Cuneo Laura Blua: “Ogni giorno lavoriamo per diffondere buone pratiche, innovazione e consapevolezza, affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza e dignità. Investire nella sicurezza significa investire nel futuro del lavoro e nella qualità delle nostre comunità”.

All’intenso pomeriggio interverranno anche per la CCIAA di Cuneo la direttrice Patrizia Mellano, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l’assessora alle Manifestazioni, Turismo e Metro Montagna Comune di Cuneo Sara Tomatis e il presidente ANMIL Cuneo Claudio Bona.

Per Formedil Italia, di cui Elena Lovera è anche presidente, saranno presenti il direttore Stefano Macale e interverrà Massimiliano Sonno, illustrando la parte più tecnica legata alle novità dell’accordo Stato Regioni.

Altre dichiarazioni arrivano da Stefano Macale, direttore Formedil Italia, che ribadisce: “La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore fondamentale e non negoziabile, che deve guidare ogni attività e decisione. Non è solo un tema normativo, ma una responsabilità concreta verso le persone. Come sistema Formedil, attraverso gli enti territoriali, promuoviamo quotidianamente iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte a imprese e lavoratori, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della prevenzione sempre più diffusa e consapevole. Guardando al futuro, è essenziale continuare a investire in formazione, innovazione e strumenti efficaci, affinché la sicurezza sia sempre più integrata nei processi produttivi e vissuta come parte integrante del lavoro”.

Gabriele Gazzano presidente di Ance Cuneo ricorda: “Gli incidenti impongono che il tema della sicurezza sia sempre centrale sui principali tavoli politici e tecnici del sistema. I confronti continui con Governo e sindacati sono sempre positivi, ma ritengo che occorra puntare su una qualificazione delle imprese volta a gratificare, ad esempio, chi investe sulla formazione anche non obbligatoria del personale, cambiando il paradigma da sanzionatorio a premiale. Concentrarsi sull’obbligo di qualificazione da applicare a un modello già assimilato e conosciuto, come ad esempio la certificazione SOA oppure la ISO 45.000 che per sua natura riguarda già la sicurezza.

(Giuseppe Trossarello, presidente Anaepa Confartigianato)

Giuseppe Trossarello, presidente di Anaepa Confartigianato, aggiunge: “Formedil Cuneo è il vivaio delle nostre imprese cuneesi. Il 28 aprile 2026 non e solo una data, è il giorno in cui diciamo ai nostri ragazzi che un lavoro fatto bene è prima di tutto un lavoro fatto in sicurezza. Qui formiamo i professionisti di domani, ma soprattutto diffondiamo una cultura del lavoro dove la sicurezza non e un obbligo, e un valore. Oggi il settore edile soffre la carenza di manodopera: per attrarre giovani dobbiamo offrire ambienti sicuri, formazione continua e prospettive concrete. Questa giornata serve a ricordare che sicurezza e crescita delle imprese vanno di pari passo e se vogliamo che i giovani scelgano il settore edile dobbiamo partire da qui: da cantieri dove la sicurezza è di casa”

Alle 18.45 concluderanno la giornata i saluti e l’aperitivo al Baladin di Cuneo.