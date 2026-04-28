BASKET U17/ Pallacanestro Farigliano, rimonta completata e storica semifinale conquistata nel campionato Gold

Grande rimonta e qualificazione storica in semifinale per la Pallacanestro Farigliano U17, che ribalta il -5 dell’andata (finita 64 a 59) e conquista la semifinale regionale. Ottimo approccio fin dai primi minuti (15-12), consolidato da una buona difesa nel secondo quarto (31-24). Dopo l’intervallo Carmagnola rientra fino al 49-48, ma nell’ultimo periodo Farigliano cambia marcia: intensità e precisione dall’arco permettono l’allungo decisivo.

Finisce 76-67, risultato che vale un traguardo storico: per la prima volta una U17 Gold tra le prime quattro della regione.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero

All. Alfero, Alberione.

PF 76

BTM Carmagnola 67