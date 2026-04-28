CICLISMO / Nicole Bracco firma il tris al criterium Liberazione di Crema

Una vetrina importante sul panorama nazionale del ciclismo femminile, la classica gara criterium per donne allieve nel giorno della Liberazione. Una competizione di 50 chilometri che si intreccia tra le vie di Crema in un percorso molto tecnico, ricco di curve e rilanci da ripetersi per dieci volte con una adrenalina che sale a fior di pelle chilometro dopo chilometro.

La velocità media della manifestazione che sfiora i 40 km/h (39,726 Km/h) la dice tutta su una gara ricca di agonismo e colpi di scena. Ad aprire le danze sono l'atleta lombarda Anna Caccia (GS Cicli Fiorin) e l'atleta umbra Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team ASD) che con un allungo sul gruppo compiono due tornate in fuga. Una volta riprese si susseguono continui scatti e tentativi di evasione che vedono l'atleta lombarda Elisa Traldi (ASD Gioca in Bici Olio Po) avvantaggiarsi in solitaria sul gruppo, raggiungendo sino a 40 secondi di vantaggio e rimanendo in avanscoperta per ben 10 chilometri.

Sul finale di gara è il team del SC Cesano Maderno a porsi in testa al gruppo a fare l'andatura e a dare origine ad una azione da finisseuse della piemontese Vittoria Vitillo, la quale tenta il colpaccio portandosi in solitaria verso l'arrivo. Alle spalle è il treno del team bresciano dello Sport Club Flandres Love a condurre il ricongiungimento, riprendendo a meno 500 m dall’arrivo l'atleta astigiana.

È la volta dello sprint, il gruppo avanza a velocità altissima e dalla testa del plotone a 200 metri dall'arrivo è il casco della saviglianese Nicole Bracco a farsi avanti in maniera imperiosa. Uno sprint imponente, una volata di forza che imprime un distacco di quindici metri alla seconda classificata, la lombarda Elisa Sansottera Paiusco (JU Green Gorla minore), e alla terza, la bresciana Emma Cocca (Sport Club Flandres Love).

Nicole Bracco a braccia levate raggiunge uno storico "triplete" nella competizione di Crema, dove primeggia per la terza volta consecutiva in assoluto, rispettivamente nei due anni da esordiente (under 14) e nel suo primo anno da donna allieva (under 16). Tris come altrettante sono le vittorie capitalizzate in questo primo mese di stagione, Una statistica che ha dell'incredibile per una quattordicenne all'esordio nella classe superiore.

Da segnalare l'ottima intesa del team brianzolo, SC Cesano Maderno, che piazza al decimo posto l'atleta Martina Pianta dopo la rovinosa caduta della domenica precedente sulle strade bianche di Gussola e sottolinea il grande lavoro condotto da tutte le compagne della formazione donne allieve: Nicole Canu, Irene Pancheri, Ingrid Corno, Camilla Paravagna e Vittoria Vitillo.

Da evidenziare le ottime prestazioni anche delle esordienti donne del team SC Cesano Maderno, dove nel primo anno della categoria si piazza sul terzo gradino del podio Margherita Mariani, settima Elisa Sanna, nona Lucrezia Motta e decima Selene Sforzini. Mentre nel secondo anno di categoria, dopo un combattutissimo sprint, spicca il terzo posto di Michelle Spinoni e il decimo posto di Aurora Cerame.