PALLAVOLO / Il Cuneo Volley batte Acqui e Parella Torino e si conferma campione regionale Under 19

Un’altra domenica da incorniciare per l’Under 19 Lab Travel Mercatò Cuneo, che si laurea campione regionale di categoria per il secondo anno consecutivo e stacca il pass per la fase “Campioni Regionali” delle Finali Nazionali di Parma e Piacenza.

La giornata della Final Four regionale, disputata tra Trofarello e Chieri, si è aperta con la semifinale contro la Pallavolo La Bollente Acqui Terme, una sfida intensa e impegnativa che ha messo a dura prova la squadra biancoblù. Nel primo set i cuneesi sono partiti con grande determinazione, imponendo subito il proprio ritmo e chiudendo agevolmente sul 25-17. Anche nel secondo parziale la gara è rimasta combattuta, Acqui Terme ha reagito punto su punto, ma i biancoblù sono riusciti comunque a mantenere il controllo nei momenti decisivi, portandosi sul 2-0. Il terzo set ha seguito lo stesso andamento equilibrato, ma questa volta sono stati gli avversari ad avere la meglio, aggiudicandosi il parziale per 25-22 e riaprendo la partita. Nel quarto set, però, i cuneesi hanno dimostrato grande carattere e con forza mentale e un ottimo gioco di squadra hanno reagito nei momenti chiave, portando il set ai vantaggi e chiudendo l’incontro sul 3-1. Una vittoria importante che vale l’accesso alla finale per il primo e secondo posto del pomeriggio.

Nel primo pomeriggio, nella splendida cornice del PalaFenera di Chieri, la formazione cuneese ha affrontato in finale il Volley Parella Torino, reduce dal successo in semifinale contro Pallavolo Altiora. Una sfida che rievocava la finale interterritoriale di inizio marzo, già vinta dai biancoblù. Nonostante la stanchezza accumulata, entrambe le squadre sono scese in campo determinate a conquistare titolo e qualificazione alle finali nazionali. Il match si è aperto all’insegna dell’equilibrio, con scambi intensi e un continuo punto a punto, fino al 30-28 con cui Cuneo si è aggiudicata il primo set ai vantaggi. La reazione del Parella non si è fatta attendere e, complice anche la fatica della gara del mattino, i biancoblù hanno ceduto il secondo set 25-20, permettendo ai torinesi di ristabilire la parità. Il terzo parziale ha seguito lo stesso copione, con Parella avanti ancora 25-20 e capace di portarsi sul 2-1. Nel quarto set, però, cambia tutto; Cuneo ritrova energia, lucidità e spirito di squadra, imponendosi nettamente per 25-11 e trascinando la sfida al tie-break. Sull’onda dell’entusiasmo, i biancoblù partono forte anche nel quinto e ultimo set, costruendo subito un margine decisivo e chiudendo 15-11. Un epilogo che premia la determinazione dei biancoblù, capaci di reagire nei momenti decisivi e di portare a casa una vittoria pesante, che vale il titolo regionale e la qualificazione alle finali nazionali.

[Ph credit: Fipav Piemonte]



Coach Daniele Tomatis commenta con soddisfazione il successo conquistato dalla sua squadra, sottolineando il valore del percorso compiuto, la reazione mostrata nei momenti decisivi e lo sguardo già rivolto alle finali nazionali: "Bisogna innanzitutto sottolineare la grandissima soddisfazione che questo risultato porta a noi dello staff, alla società e ai ragazzi, che si meritano pienamente questo traguardo. Sono state due partite sicuramente ad alta intensità emotiva e di grande livello di gioco. La partita del mattino contro Acqui Terme è stata sicuramente più bella e godibile; anche i numeri evidenziano che abbiamo espresso un buon livello. Diverso il discorso per il pomeriggio, dove entrambe le squadre avevano addosso la stanchezza residua delle sfide del mattino, per cui è stata una partita meno godibile dal punto di vista del gioco, caratterizzata da un elevato numero di errori, soprattutto in battuta, da entrambe le parti. Siamo stati bravi, nella finale, a reagire a un momento di estrema difficoltà perché, sotto 2-1, avremmo potuto arrenderci. Invece siamo stati bravi a reagire, abbiamo lottato e siamo riusciti a venirne fuori. Poi, al tie-break, sull’onda dell’entusiasmo, abbiamo fatto nostra la finale e conquistato questo titolo regionale importantissimo. Siamo orgogliosi e contenti del percorso fatto, che ci porta alle finali nazionali, dove dovremo sicuramente impegnarci per fare meglio dello scorso anno, perché allora non siamo riusciti a ripeterci allo stesso livello della finale regionale, concludendo l’esperienza alle nazionali troppo presto. Quest’anno dovremo cercare di approcciare la competizione in maniera diversa e provare a proseguire il più a lungo possibile nel nostro cammino".

Al termine della finale femminile Under 18, la squadra cuneese è stata premiata e, insieme a essa, Federico Giraudo, schiacciatore classe 2007, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il premio di MVP della Final Four. Il giovane talento cuneese, protagonista della conquista del titolo regionale, ha condiviso le sue emozioni al termine di una giornata indimenticabile: "Domenica, secondo me, abbiamo fatto due grandi partite e siamo riusciti a esprimere, oltre a un buon livello di gioco, anche una grinta e una determinazione che ci hanno permesso di portare a casa il titolo regionale. Oltre a questo, il titolo di MVP della Final Four è stato un ulteriore coronamento di una stagione per me molto complicata, durante la quale però ho avuto l’occasione di migliorarmi sia fisicamente che tecnicamente. Ora però dobbiamo prepararci al meglio per le finali nazionali, dove dobbiamo dimostrare che il titolo appena vinto ce lo siamo meritati".



[Federico Giraudo e Stefano Mesturini, selezionatore regionale - Ph credit: Fipav Piemonte]



Anche il direttore tecnico del settore giovanile Mario Barbiero commenta con soddisfazione il titolo regionale conquistato, elogiando la prova dei ragazzi e il lavoro dello staff tecnico: "Grande giornata quella di domenica, che ci ha visto vincere l’ennesimo titolo regionale della categoria regina, l’Under 19. È stata una giornata intensa, che ci ha visto al mattino giocare contro Acqui Terme, una squadra che ci ha messo in grossa difficoltà soprattutto nel terzo e nel quarto set, quando ha iniziato a giocare con grande intensità. La partita del pomeriggio è stata la solita Cuneo-Parella: una sfida senza fine, interminabile, con le squadre che si sono alternate al comando sia nei punti sia nei set. Devo dire che la grande determinazione e soprattutto i nervi saldi dimostrati fino alla fine hanno permesso ai nostri ragazzi di portare a casa, con le unghie e con i denti, un risultato importante. Un plauso va a loro, perché disputare una finale regionale di così alta intensità dopo la semifinale del mattino è veramente dura, sia dal punto di vista della resistenza fisica sia mentale. Un plauso va anche all’allenatore Daniele Tomatis, che ha saputo orchestrare al meglio i ragazzi in campo, attraversando anche momenti di grande difficoltà. I ragazzi sono riusciti a mantenere lucidità, compresa la panchina, che ha incitato in maniera davvero importante i compagni in campo".

Grande soddisfazione anche da parte del capitano Emanuele Barberio, che mette in evidenza il grande lavoro del gruppo e la concentrazione già rivolta all’appuntamento con le finali nazionali: "Siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto, soprattutto perché non sarebbe stato possibile se ognuno di noi non avesse dato il massimo. Ci aspettano due settimane prima delle finali nazionali e, insieme agli allenatori, lavoreremo ancora più duramente, adesso che abbiamo la possibilità di conquistarci anche noi un posto tra le migliori squadre d’Italia. Sappiamo che ogni dettaglio farà la differenza".

Con il titolo regionale ormai nelle mani, i ragazzi di coach Tomatis e Barbiero si preparano ad affrontare le sfide della fase nazionale del campionato Under 19, che avrà inizio l’11 maggio tra Piacenza e Parma. Nel girone della Fase “Campioni Regionali”, i biancoblù se la vedranno con U.S. Volley Modica, prima classificata della Sicilia, Elisa Volley Pomigliano, seconda della Campania, e Cus Cagliari, prima della Sardegna.



SEMIFINALE

Lab Travel Mercatò Cuneo - Pallavolo La Bollente Acqui Terme

3-1 (25-17/25-22/22-25/27-25)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Marino 2, Ballari 11, Barberio 10, Rosati 8, Giraudo F. 20, Baldi 10; Girardi (L1); Bonsignore 1, Di Giulio, Scatragli, Drocco (L2). N.e. Bertone, Dobrev, Giraudo A.

I All.: Daniele Tomatis

II All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 43%; Attacco: 37%; Muri 12; Ace 5.

Pallavolo La Bollente Acqui Terme: Sancio 3, Chiara 19, Marangon 3, Oliva, Carrera 27, Volpara 9; Mammoliti (L1); Giè, Limberti. N.e. Protopapa, Russo, Spirito, Zunino, Quaglia (L2).

I All.: Ernesto Volpara

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 40%; Muri 4; Ace 5.

FINALE

Lab Travel Mercatò Cuneo - Volley Parella Torino

3-2 (30-28/20-25/20-25/25-11/15-11)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Marino 1, Ballari 11, Barberio 13, Rosati 15, Giraudo F. 16, Baldi 11; Girardi (L1); Bertone 1, Bonsignore, Di Giulio; Drocco (L2). N.e. Dobrev, Giraudo A., Scatragli.

I All.: Daniele Tomatis

II All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 62%; Attacco: 45%; Muri 10; Ace 4.

Volley Parella Torino: Quaranta 3, Nota 16, Bigotti 9, Maciuca 7, Profumo 14, Boninsegni 22; Formento (L1); Bono, Gallinaro, Tartarelli, Vaira, Zocco, Celada (L2). N.e. Dealessi.

I All.: Nardoianni Luciano

II All.: Fratarcangeli Yari

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 45%; Muri 7; Ace 6.



Ph credit: Fipav Piemonte

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Ph credit: Fipav Piemonte