VOLLEY GIOVANILE / La Lab Travel vola ai Regionali di Vercelli: 15 talenti cresciuti in casa

​La Scuola di Pallavolo Lab Travel raggiunge il traguardo dei campionati Regionali.

Un risultato d’eccellenza per un gruppo di 15 ragazzi formati nel vivaio societario, protagonisti di una crescita tecnica costante che li ha portati a competere con le migliori realtà del territorio.

​L’allenatrice Samanta Feula commenta con orgoglio: «Abbiamo lavorato sodo partendo in punta di piedi. Giocarsi un Regionale, per molti anche sotto-età, è un’opportunità straordinaria che affronteremo dando il massimo su ogni pallone».

​Soddisfazione espressa anche da Liano Petrelli, che sottolinea il valore umano e sportivo del gruppo: «Vedere questi 15 ragazzi superarsi giorno dopo giorno è il nostro successo più grande. Un ringraziamento speciale va alle famiglie per il supporto costante».

​Il traguardo premia il lavoro dello staff tecnico con Samanta e Lorenzo, capace di rendere solido e competitivo un bel gruppo. Ora l'attenzione si sposta sulla fase regionale, da affrontare con entusiasmo e determinazione