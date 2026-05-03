“Insieme per Rossana” e il sindaco uscente Giuliano Degiovanni hanno un solo competitor: il quorum

Come da previsioni, c’è una sola lista in corsa a Rossana per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Candidato sindaco nel paese del fungo della media valle Varaita è il primo cittadino uscente Giuliano Degiovanni, così come la denominazione della lista resta la medesima della volta scorsa: “Insieme per Rossana”.

Questi i dieci candidati consiglieri che appoggeranno Degiovanni nella sua corsa per una riconferma alla guida del municipio: Andrea Barberis (53 anni); Manuele Barbero (50 anni); Patrizio Barile (45 anni); Antonella Boero (58 anni); Wanda Burzio (36 anni); Paolo Civalleri (34 anni); Massimiliano Giolitti (52 anni); Paolo Ponso (35 anni); Marta Rosso (36 anni); Paola Servetti (58 anni).

Come anticipato dallo stesso Degiovanni, prossimo vicesindaco sarà Patrizio Barile, mentre il secondo assessore verrà da lui nominato sulla base delle preferenze personali ottenute dai candidati.

Il sindaco annuncia ancora che intende fare ampio uso della delega in modo da coinvolgere tutti i consiglieri nella gestione della vita amministrativa.

Il quorum, che in passato era stato fatale al suo predecessore, Maurizio Saroglia, nelle elezioni del maggio 2019, non dovrebbe, in questa circostanza, rappresentare un ostacolo insormontabile dal momento che per i piccoli comuni è stata rivista la normativa che lo ha abbassato al 40% e non considera più i residenti all’estero.