VOLLEY D-F / Centallo sbanca Canelli e resta in corsa per il secondo posto

Sabato 2 maggio 2026 si è giocata la ventiquattresima giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del CENTALLO VOLLEY il calendario propone la trasferta a Canelli (AT) contro la PVB CANELLI CIME CAREDDU.

Con la presenza di un buon numero di spettatori e dopo il minuto di silenzio osservato ad inizio gara in onore dello scomparso Alex ZANARDI, ha preso il via una bella partita di pallavolo, giocata da due squadre con obiettivi opposti: Centallo che vuole confermare la posizione di classifica, con vista secondo posto; Canelli alla ricerca dei tre punti per evitare i playout.

La sfida ha il suo massimo nel corso del primo set, nel quale le padrone di casa non mollano nulla, raggiungendo i vantaggi, chiusi comunque in favore delle rosso blu.

Nei due successivi parziali, Capitan GIORDANO e compagne partono subito forte, sono più efficaci sia in attacco che in battuta, aggiudicandosi così con merito l’incontro, che le mantiene terze in classifica, ad un punto dal Marene, squadra che, nella prossima ed ultima giornata di campionato, sarà ospite nel palazzetto di piazza Don Gerbaudo.

“In queste due ultime gare disputate, abbiamo affrontato formazioni in piena bagarre salvezza, che hanno lottato alla grande contro di noi, ma, nonostante questo aspetto, le mie giocatrici sono state lucide, efficaci ed unite, centrando due vittorie importanti. Arriviamo all’ultima di campionato dove affronteremo Marene nel nostro palazzetto, in una sfida che assegnerà il secondo posto del girone e che, comunque vada, non modificherà la nostra stagione.”

Prossima gara, sabato 9 maggio alle ore 18,30 a Centallo contro la CEMENTAL MARENE

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia, FERRERO Camilla; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA