I Tower Volley della Comunità Solaro sugli spalti del Palaitis ospiti del VBC Mondovì

Sabato 18 aprile 2026, i ragazzi della squadra di pallavolo della Comunità Solaro di Mondovì, i Tower Volley, accompagnati dagli operatori Simone Musso e Maurizio Cannizzaro, hanno partecipato alla penultima gara casalinga della squadra Maschile di Mondovì, Militante in serie B.

I ragazzi della Tower Volley hanno tifato fino all’ultimo la squadra locale entusiasti di aver avuto la possibilità di vedere i "veri giocatori" in campo.

L'assistere dal vivo ad una partita rientra nel cammino di collaborazione tra V.B.C. e la Comunità Solaro, che già precedentemente ha messo a disposizione la palestra dove i ragazzi si sono allenati fino a pochi mesi fa, in modo tale da rendere possibile e competitiva la partecipazione della squadra al torneo UISP che si tiene in varie località del Piemonte e spazia anche in altre regioni come la Val D’Aosta e l’Emilia Romagna.

"Vogliamo ringraziare - affermano gli operatori della Comunità Solaro -, tutta la squadra del VBC Mondovì e il sig. Michele Sembrano per la splendida opportunità e la bellissima serata in un clima di agonistico, ma anche di inclusione e sportività".