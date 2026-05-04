 / Altri sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Altri sport | 04 maggio 2026, 15:37

TENNISTAVOLO / Grande prestazione di Giacomo Izzo al mondiale WTT di Sarajevo

Il saluzzese della Virtus Servigliano conquista un brillantissimo argento negli Under 19

Giacomo Izzo sul podio

Giacomo Izzo sul podio

Giacomo Izzo, pongista della Virtus Servigliano, ha partecipato in Sarajevo al torneo del circuito mondiale WTT nella categoria U19 sfiorando l’impresa e conquistando un brillantissimo argento. 

Dopo un travagliato girone di qualificazione nel quale passa primo grazie alla classifica avulsa, prevale in tabellone negli ottavi sul tedesco Kuhl per 3 a 0, nei quarti per 3 a 1 sul brasiliano Fujii ed in semifinale per 3 a 2 sull’olandese Kahn; Giacomo Izzo si ferma solo all’atto conclusivo ad opera del norvegese Lam per 3 a 0. 

Nello stesso torneo il suo compagno di Nazionale Jacopo Cipriano (Muravera Tennistavolo) conquista un meritatissimo bronzo, contribuendo a formare un podio per i due terzi italiano, evento eccezionale nel circuito giovanile mondiale WTT.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium