TENNISTAVOLO / Grande prestazione di Giacomo Izzo al mondiale WTT di Sarajevo

Giacomo Izzo, pongista della Virtus Servigliano, ha partecipato in Sarajevo al torneo del circuito mondiale WTT nella categoria U19 sfiorando l’impresa e conquistando un brillantissimo argento.
Dopo un travagliato girone di qualificazione nel quale passa primo grazie alla classifica avulsa, prevale in tabellone negli ottavi sul tedesco Kuhl per 3 a 0, nei quarti per 3 a 1 sul brasiliano Fujii ed in semifinale per 3 a 2 sull’olandese Kahn; Giacomo Izzo si ferma solo all’atto conclusivo ad opera del norvegese Lam per 3 a 0.
Nello stesso torneo il suo compagno di Nazionale Jacopo Cipriano (Muravera Tennistavolo) conquista un meritatissimo bronzo, contribuendo a formare un podio per i due terzi italiano, evento eccezionale nel circuito giovanile mondiale WTT.