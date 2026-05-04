ATLETICA / Tutti i risultati della settimana del Roata Chiusani

MAGLIANO E BRIGNONE A NOVARA
Grandi risultati per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani in gara ai Campionati Regionali di Prove Multiple del 2/3 Maggio a Novara.
Annalisa Magliano stravince la classifica finale con 4860 punti totali nell'esathlon Cadette, punteggio con il quale supera abbondantemente il minimo (3900 punti) richiesto per la qualificazione ed ottiene il pass per i Campionati Italiani di prove multiple in programma a Bressanone il 6/7 Giugno.
Annalisa va a segno con 3 vittorie in 6 gare, nelle quali spicca 1,68m nel salto in alto (miglior prestazione italiana dell'anno) , 5,30m nel salto in lungo e 12"59 negli 80 hs
In gara anche Matteo Brignone, che completa l'Octathlon Cadetti in una prestigiosa 5a posizione, secondo nei 100hs con l'ottimo crono di 14"43
Grande soddisfazione per il DT Fabio Milano che ha accompagnato i due giovani atleti nella due giornate intense di gara.
FRONTESPEZI AGLI EMACNS 2026 DI CATANIA
Ricco bottino per l’inossidabile atleta Master Cristina Frontespezi, che torna dai Campionati Europei No Stadia di Catania, con 3 medaglie a squadre, conquistate nelle 3 prove alle quali ha preso parte:
-10km - 5a classificata SF65, 2a Italiana in 45'02", oro a squadre con Mazzoli e Polizzotto.
- Staffetta cross 3x2000, oro a squadre SF65 con Mazzoli e Sulis
- Mezza Maratona - 4a classificata SF65 in 1h44'22, 1a italiana, argento a squadre con Satta e Venturi.
IL ROATA A PASCHERA
Buone prove, numerosi podi e piazzamenti per gli Assoluti e Master dell’Atletica Roata Chiusani in gara sui 10km certificati Fidal della 47a Edizione de I peschi in fiore, di Paschera.
- Terzo posto assoluto per Alessio Romano, al traguardo in 32'37
- Vittoria di categoria SM50 per Massimo Galliano, 10° assoluto, in 33'40
- In categoria SM40, 2° posto per Danilo Brustolon, 33'39, 3° Enrico Aimar, 34'41
- Terzo gradino del podio di categoria per Dominique Bolaboto, SM, in 33'50 e Francesco Godano, JM, in 35'34.
- Ottengono il personale sulla distanza Vittorio Rossetti in 39'14 ed Alberto Ricci, 42'23.
- Piazzamenti in classifica per Matteo Falco, 38'11, Silvio Cuceli, Mirco Grillo, Patrizia Massolo e Cinzia Antoci
SETTORE MARCIA
Esperienza più che positiva per gli atleti del Settore Marcia, presenti Domenica 3 Maggio a Lomello (PV) al 55° Trofeo Ugo Frigerio.
-Nei 2km categoria Ragazze PB di Giulia Olivero 12a in 11'32 ,bene Zoe Borri 13'06.
- Nella prova di 4km Cadette Beatrice Peano è 11a in 24'54, bene Giada Verra 12a in 25'32, 16a Gabriella Pilogallo.
-Nei 5km Cadetti personale per Jacopo Giraudo 8° in 30'12.
-Ad accompagnare il Tecnico Giorgia Tomatis.
CONTE E LARATORE A SANTHIÀ
Ottime prestazioni i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani in gara Venerdì 1° Maggio sui 21,197km della Mezza Maratona del Riso a Santhià
-Vittoria assoluta di Cristian Conte, primo uomo a tagliare il traguardo in 1h16.32.
-Vittoria di categoria SM45 e quarto posto assoluto per Luca Laratore, che chiude la gara in 1h20.15.