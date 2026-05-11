Silvano Bertaina sul podio del Campionato Nazionale Giornalisti di corsa su strada

Il nostro collaboratore Silvano Bertaina si è classificato al terzo posto nel campionato nazionale di corsa su strada riservato ai giornalisti.

La manifestazione inserita nell’ambito della 'Grifonissima' disputata sabato 9 maggio a Perugia, con 2500 iscritti fra competitiva e non competitiva, prevedeva sulla distanza di 10,5 km anche classifiche speciali per tesserati Avis e per dipendenti Unicredit.

A vincere il criterium dei giornalisti è stato Domenico Cantarini, cronista di Retesole e tesserato all’Atletica Capanne, che ha preceduto di circa due minuti Federico Fabrizi de Il Messaggero e tesserato Ternana Marathon e di circa 5 minuti Silvano Bertaina tesserato per la Dynamic Center Santo Stefano Belbo, che sul difficile percorso perugino ha chiuso in 45’47”.

(Silvano Bertaina con il referente USSI in Umbria)

“In realtà non eravamo molti iscritti” ha commentato Bertaina “e so benissimo che ci sono giornalisti in Italia ben più veloci sulla distanza. Però rimane una soddisfazione e un divertimento, e diventa anche il modo di conoscere altri colleghi che come me amano correre e cercano di tenersi in buona forma. Devo poi tener conto dei miei 60 anni: ero il più vecchietto tra i giornalisti presenti!”.

Per la cronaca a vincere la gara maschile è stato il keniano Simon Kibet Loitanyang, mentre in quella femminile ha tagliato per prima il traguardo dello stadio di Santa Giuliana l’atleta di casa Elena Ribigini.

(Silvano Bertaina con l'assessore allo sport dell'Umbria)

La Grifonissima, giunta alla 45esima edizione, è una classica dei circuiti podistici del centro Italia, che si disputa la seconda domenica di maggio su un percorso cittadino ricco di saliscendi, molto spettacolare e impegnativo.