"La mia Matilde sta combattendo contro un tumore raro e chiede un aiuto per la ricerca"

"La mia Matilde sta combattendo da mesi come un leone contro un tumore raro e chiede a tutti, mettendoci la faccia, di contribuire affinché la ricerca possa progredire e altre persone non debbano affrontare il momento difficile che sta vivendo lei. Insieme possiamo fare la differenza!

Ps sono molto orgoglioso di lei!"

E' il post pubblicato sui social da Davide Dalmasso, avvocato cuneese e per due mandati assessore del Comune di Cuneo, membro della giunta di Federico Borgna.

Padre di due figli gemelli, nonostante il ruolo pubblico, è sempre stato molto riservato. Non questa volta: ha deciso, infatti, di "mettere in piazza" ciò che sta vivendo, per supportare la figlia e la ricerca.

Matilde ha 19 anni. Studentessa universitaria e paziente dell’Istituto di Candiolo IRCCS, sta affrontando la sua battaglia contro un sarcoma raro, un tumore che colpisce i tessuti molli e che richiede cure complesse e ancora oggi oggetto di studio.

Per questo ha deciso di mettersi in gioco in prima persona con una campagna di raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, destinata a sostenere la ricerca proprio sui sarcomi rari. Il suo appello è semplice ma potente: “Aiutami a mandare avanti la ricerca, dai una mano a chi come me è stato colpito da una patologia rara e a chi dovrà affrontare la mia stessa battaglia.”

A rafforzare il messaggio, una serata organizzata dal Rotary Club di Cuneo 1925 che si terrà martedì 27 maggio alle ore 19 presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, in via Vittorio Bersezio 9.

Un momento di confronto e approfondimento sul tema dei tumori rari dei tessuti molli, con l’intervento di due esperti dell’Istituto di Candiolo: il dott. Giovanni Grignani, responsabile della degenza ordinaria della Divisione di Oncologia Medica e coordinatore del gruppo interdisciplinare Sarcomi, e la dott.ssa Sandra Aliberti, dirigente medico e sperimentatrice ai protocolli di chemioterapia per i sarcomi delle parti molli.

La serata sarà introdotta proprio da Matilde, che porterà la sua testimonianza diretta, unendo la voce della scienza a quella dell’esperienza vissuta.

Chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi può farlo anche online, all’indirizzo: https://dona.fprc.it/matilde/

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Per Matilde. Per la ricerca. Per il futuro.