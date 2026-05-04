Maggio a Verzuolo tra il Borgo Antico e lo splendore della collina

Il mese di maggio si conferma il periodo ideale per riscoprire la bellezza del territorio piemontese e la Villa di Verzuolo, con il suo castello medievale e i sentieri immersi nel verde, si prepara ad accogliere il passaggio di turisti e cittadini con due domeniche dedicate alla cultura, alla convivialità e alla natura.

La giornata di domenica 10 maggio sarà dedicata alla scoperta dei gioielli architettonici del borgo. Sarà possibile partecipare a visite guidate esclusive al Castello, esplorandone i misteriosi sotterranei e passeggiando nel suggestivo parco monumentale. Nel pomeriggio, grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Culturale Verzuolese (ACV), aprirà le sue porte anche l’Antica Parrocchiale, un tesoro d'arte e fede che domina la collina. In occasione della Festa della Mamma, gli organizzatori hanno previsto un omaggio speciale per tutte le mamme che prenderanno parte alle visite.

È necessaria la prenotazione su www.villadiverzuolo.it, chiamando il numero 351.4204004 o scrivendo a pro.villa@virgilio.it

Domenica 17 Maggio giornata perfetta per gli amanti del cammino con “Una Passeggiata a Santa Cristina: torna infatti la classica camminata sui sentieri collinari, un percorso di circa 5 km adatto a tutti, che attraversa i boschi rigogliosi della collina verzuolese per giungere alla panoramica località di Santa Cristina.

L’evento, organizzato dagli amici "Ciat Ca Rampignu", è aperto anche agli amici a quattro zampe: all'arrivo è previsto un momento di festa con pasta e dolce per i partecipanti e un omaggio speciale per i cani.

Partenza fissata alle ore 10.00 dal piazzale dell'Antica Parrocchiale Santi Filippo e Giacomo.

Iscrizioni: Quota di € 5,00 (gratis per bambini e animali). È possibile iscriversi entro il 12 maggio presso la Cartoleria ERA (Corso Re Umberto 31, Verzuolo – Tel. 0175.85337).

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme queste giornate all'insegna della bellezza e della comunità!