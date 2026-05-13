A Roccavione arriva la “Cena con delitto”

“D’amore non si muore… o forse sì?” È questo il titolo della Cena con delitto in programma sabato 16 maggio alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale di Roccavione, una serata speciale in cui il pubblico non sarà semplice spettatore, ma vero protagonista dell’indagine.

Un delitto sconvolgerà il paese e toccherà ai partecipanti, tra una portata e l’altra, raccogliere indizi, osservare i personaggi, interpretare i colpi di scena e provare a scoprire il colpevole prima della conclusione dello spettacolo. Una formula coinvolgente, pensata per unire il piacere della cena al fascino del mistero, trasformando i commensali in investigatori per una notte.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Roccavione e Chi di Teit, in collaborazione con il Comitato Nova Rocca, il Comitato La Toglia, gli Amici della Ruà e l'Osteria Cambia Menti, con l’obiettivo di proporre un nuovo momento di aggregazione, divertimento e partecipazione per la comunità.

Il costo della serata è di 30 euro, comprensivo di cena e spettacolo. Il menù prevede flan con fonduta di Raschera, paccheri alla Norma con ricotta salata, guancia brasata a bassa temperatura al cacao amaro con purè di patate, torta di mele con marmellata caramellata, caffè e bicchiere di vino.

La prenotazione è obbligatoria entro il 14 maggio. I biglietti sono disponibili presso Bar en Brinhöla, Panetteria Pasticceria Forlani, Panetteria Pasticceria Il Cantun e Macelleria Sigismondi. È inoltre possibile prenotare e pagare tramite Satispay, scrivendo ai contatti indicati in locandina: 345 290 4123 oppure 349 564 5017.

Una serata diversa dal solito, tra suspense, buon cibo e spirito di comunità: a Roccavione il mistero è servito.