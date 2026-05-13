Nel weekend torna a Cuneo la rassegna "Note di Verde"

Dopo il successo degli scorsi anni, sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Cuneo l’iniziativa Note di Verde: un’occasione unica per scoprire attraverso un percorso dedicato gli spazi verdi presenti in città, dai giardini più semplici a quelli progettati da grandi architetti, mettendo in dialogo i luoghi più o meno conosciuti, in cui arte e natura si incontrano.

Organizzata da Orticola Piemonte nell’ambito della IV edizione del Festival del Verde (fino al 24 maggio tra Torino e dintorni), la rassegna Note di Verde è realizzata con il patrocinio della Città di Cuneo, il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con la delegazione FAI di Cuneo, con l’obiettivo di mettere in luce con il supporto degli operatori culturali locali, i parchi della città e tante altre location affascinanti, spesso poco accessibili al pubblico, tra cui giardini privati e ville storiche.

Due giorni per esplorare tanti spazi verdi del territorio, caratterizzati dal particolare valore urbano, paesaggistico e di comunità, seguendo la mappa che attraversa 15 luoghi tutti da scoprire. La rassegna inaugura sabato 16 maggio alle ore 15:00 nell’elegante giardino all’inglese del cortile della Prefettura, alla presenza di Cristina Clerico, assessora alla Cultura della Città di Cuneo, insieme a Luisella Cavallo, Consigliera Generale di Fondazione CRC e Giustino Ballato co-ideatore del Festival del Verde.

Seguendo l’itinerario che più preferisce, il pubblico potrà lasciarsi affascinare dal giardino di Casa Betania, edificio storico del centro di Cuneo, o dal cortile della Biblioteca Civica di Cuneo, la più antica del Piemonte, ospitata all’interno di Palazzo Audiffredi, e il cortile del giornale ‘La Guida’. Non mancheranno anche quest’anno alcune splendide ville storiche che apriranno le proprie porte in occasione di Note di Verde, quali la settecentesca Villa Bersezio con il suo profumato frutteto e Villa Oldofredi Tadini con uno dei giardini più antichi della città di Cuneo che conserva ancora il suo originale impianto seicentesco (visita a pagamento e su prenotazione).

Numerose, poi, le visite alle grandi aree verdi naturali come il Parco Fluviale Gesso e Stura, con il suo Orto Didattico, così come il Giardino Lipu, un’oasi verde che accoglie uccelli e altri animali selvatici, oltre a diversi luoghi pubblici come piazza Ex Foro Boario, il Parco della Resistenza, i giardini Dino Fresia, i giardini Carolina Invernizio, i giardini Lalla Romano e il Parco Parri, inseriti nel circuito per le loro particolari caratteristiche paesaggistiche.

Per visitare i luoghi di Note di Verde è necessario ritirare gratuitamente il kit all’infopoint di Cuneo in via Roma - angolo piazza Galimberti, che comprende all’interno la mappa cartacea e un codice per un’audioguida.