Bra: al via la 26ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi

Il Movicentro di Bra si trasforma nel quartier generale della letteratura, della creatività e del mistero. Dal 20 al 24 maggio, la città ospita la XXVI edizione del Salone del Libro per Ragazzi.

L'evento arriva dopo il prologo di lunedì 18 maggio, con la cerimonia del Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi “Giovanni Arpino”, a cui quest’anno hanno partecipato oltre 80 titoli.

L'Inaugurazione Ufficiale e il Premio Beppe Manassero

Il taglio del nastro si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 10:30 presso l'Area incontri del Movicentro, alla presenza del Sindaco di Bra Gianni Fogliato e di rappresentanti delle istituzioni e realtà locali.

Il momento inaugurale sarà caratterizzato da un importante momento civile: la consegna del Premio Beppe Manassero a Mohammed Timraz, artista e arteterapeuta palestinese ideatore della "Tenda degli Artisti” e della mostra "Heart of Gaza", esposizione che nelle scorse settimane è stata ospitata con successo anche a Bra. Il programma dell'apertura prevede inoltre l'intervento dei vertici della Banca di Cherasco che, insieme all’illustratore Coco Cano presenteranno il libro "Viaggio di Semino", in omaggio ai visitatori del Salone, l'esibizione del Coro Amblimblè diretto dal Maestro Nino Cornaglia, l'inaugurazione della mostra "Graficamente" a cura del settore Grafico del “Velso Mucci” e il classico taglio della torta per festeggiare l’apertura della ventiseiesima edizione.

Da mercoledì 20 a venerdì 22 maggio, il Movicentro ospiterà per l'intera giornata laboratori didattici dedicati alle scuole, con la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da tutta la provincia di Cuneo. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre allestita una grande mostra mercato con oltre 15.000 titoli dedicati ai ragazzi, realizzata in collaborazione con le librerie cittadine. Il weekend sarà invece dedicato alle famiglie, con tantissimi eventi per grandi e piccini, seguiti da due speciali iniziative il lunedì e martedì successivo.

Il Programma del Weekend (23-24 Maggio)

Il Movicentro e i luoghi della cultura braidese si animeranno con un calendario denso di appuntamenti.

Sabato 23 Maggio

Formazione e lettura: Dalle 9:30 alle 12:30, la Sala Conferenze ospita un approfondimento sulla lettura ad alta voce a cura di YOWRAS.

Letture, laboratori e creatività: Al Movicentro, alle ore 10:00, letture Bibliobebè (9-35 mesi, Prenotazioni su www.eventbrite.it/o/biblioteca-civica-di-bra-94489910553 ). Per tutto il giorno (h. 10-12 e 15-17), Maurizio Amendola guida il laboratorio "Dalla geometria ai personaggi Disney". Presente il Truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana (h. 10-18). Alle 11:15, laboratorio in inglese "Hans and the Starry Secret of Bra" con Albero Inverso Bra, nell’ambito dei festeggiamenti in occasione dei 25 anni del gemellaggio con Weil der Stadt (Info e prenotazioni 0172 430185).

Sfide e percorsi: Nel pomeriggio (h. 15:00), sfida letteraria "Per un pugno di libri" con il Liceo Giolitti-Gandino e, in contemporanea, la Passeggiata Letteraria "I tre orsi e Riccioli d'Oro" (Prenotazione su www.eventbrite.it/o/biblioteca-civica-di-bra ). Doppia sessione di Caccia al Tesoro alle 11:00 e alle 16:30.

Musica e spettacoli: Alle 17:30 in Biblioteca, Concerto per Toy Piano in memoria di Michele Chiesa. In serata (h. 21:00), scelta tra lo spettacolo "Delitto in diretta" al Movicentro (A cura dell’Associazione Follemente. Costo 5 euro. Info e prenotazioni 0172 430185) o la comicità di Nicola Virdis al Teatro Politeama (in collaborazione con l'associazione Vip Alba-Bra, ingresso gratuito).

Domenica 24 Maggio

Giochi e ludobus: Dalle 10:00 alle 18:00, il Movicentro ospita scacchi e giochi da tavolo e il servizio Truccabimbi. Al Museo del Giocattolo sarà presente il Ludobus per la Giornata Internazionale del Gioco.

Grandi investigazioni: Nuovi appuntamenti con la Caccia al Tesoro (h. 11:00 e 16:30) e il laboratorio "Nerone Fifone" con Pino Pace (h. 11:00 e 16:00).

Il Gran Finale: Alle 16:30 il Salone si chiude con "Il Quizzone", entusiasmante gioco collettivo a cura di Espansione Ludica.

Gli appuntamenti "off"

Il Salone non termina domenica, ma prosegue con due importanti momenti di approfondimento:

Lunedì 25 maggio (h. 17:00): presso la Sala Conferenze del polifunzionale “Arpino” (largo Resistenza), una Tavola Rotonda sulla letteratura per l'infanzia con il professor Fabrizio Silei.

Martedì 26 maggio (h. 10:00): incontro aperto alle scuole e alla cittadinanza con l’autrice Daniela Palumbo, che presenterà il libro "Fino a quando la mia stella brillerà".

Tutti gli appuntamenti, salvo il “Delitto in diretta”, sono ad ingresso libero e gratuito.