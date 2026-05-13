“Sospesa tra due mondi”: a Santa Vittoria d’Alba la personale di Giovanna Galizio dedicata ad Andrea Camilleri

Domenica 7 giugno, alle ore 17.30, l’Azienda Agricola Fratelli Rabino di Santa Vittoria d’Alba ospiterà la mostra personale dell’artista Giovanna Galizio, un evento d’arte e cultura dedicato al ricordo del grande scrittore Andrea Camilleri.

L’esposizione, a ingresso libero, si terrà presso la sede dell’azienda in via Rolfi 5 e sarà accompagnata da un rinfresco finale. Gli organizzatori invitano i partecipanti a confermare la propria presenza al numero indicato nella locandina.

A patrocinare l’iniziativa sarà l’Associazione Culturale Dreaming In Art, fondata da Matteo Gotta — attuale presidente — insieme alla scrittrice Marina Panero e all’architetto Diego Repetto di Alba. Partner dell’evento anche l’associazione siciliana Agire.

La mostra nasce dal profondo legame che l’artista custodisce con due terre che da sempre segnano la sua identità: il Piemonte e la Sicilia. Un dialogo interiore e artistico che prende forma nei suoi dipinti e che trova in Andrea Camilleri il simbolo ideale di unione tra questi mondi.

"Sospesa tra due mondi. Da sempre vivo sospesa, immersa e calata in due mondi: il Piemonte di mio padre e la Sicilia di mia madre. Disegno e dipingo le colline del Roero ed il mare di Sampieri. Un equilibrio quasi perfetto, una convivenza speciale. Chi meglio di Camilleri può far conoscere la mia Sicilia al mio Piemonte? Così ho deciso di portare questo scrittore siciliano a Santa Vittoria d’Alba, tra i miei amici. Per farli innamorare del mio secondo posto del cuore", dichiara Giovanna Galizio.

L’artista vive tra Sampieri e Santa Vittoria d’Alba ed è un’insegnante di scuola materna in pensione. Proprio il contatto quotidiano con i bambini ha contribuito a sviluppare in lei creatività e sensibilità artistica. Da sempre appassionata di disegno, negli anni ha frequentato diversi corsi e partecipato a numerose mostre, affinando uno stile istintivo e personale. Le sue tecniche predilette sono matita, olio e acquerello, con una particolare attenzione alle espressioni dei volti e ai paesaggi.