Quintessenza, Coldiretti Cuneo: "In piazza Cavour il cibo contadino Made in Italy"

Domenica 17 maggio, in occasione della XXVII edizione di QuintEssenza, Coldiretti Campagna Amica porterà in Piazza Cavour, nel cuore di Savigliano, il meglio del cibo contadino Made in Italy.

Per l’intera giornata la piazza si tingerà di giallo con i gazebo dei produttori agricoli di Campagna Amica, che proporranno una selezione di prodotti a Km zero, genuini, tracciati e di qualità. In una manifestazione dedicata a erbe, fiori, spezie, natura e benessere, il mercato contadino porterà anche il valore della biodiversità agricola, fatta di prodotti, territori, stagionalità, saperi contadini e filiere trasparenti. Tra i banchi si potrà trovare un ricco paniere di eccellenze provenienti da tutta la provincia e dal resto d’Italia: formaggi, ortofrutta e trasformati, miele e derivati, salumi, fiori e piante, Nocciola Piemonte IGP, riso, farine e derivati, composte, liquori al rabarbaro e olio.

“I cittadini devono poter fare scelte d’acquisto davvero consapevoli, a tutela della loro salute ma anche del reddito di noi agricoltori – spiega Enrico Vassallo, Presidente Coldiretti di Zona Savigliano –. Chiediamo più trasparenza contro l’inganno dei cibi stranieri trattati con sostanze o metodi vietati da noi e poi camuffati come italiani”.

“Siamo lieti di portare anche quest’anno a QuintEssenza uno spaccato importante di autentico Made in Italy – commenta Matteo Bono, Segretario Coldiretti di Zona Savigliano – Il mercato di Campagna Amica è un’occasione per avvicinare i consumatori al mondo agricolo e far conoscere la grande biodiversità di cui agricoltori e allevatori sono ambasciatori e custodi, contro ogni tentativo di omologazione o falsificazione delle distintività territoriali”.