MOTORI / Fettucciati Quad, Daniel Dalmasso è secondo a Chignolo Po

Chignolo Po (PV), 3 maggio. Domenica scorsa sulla Pista Max Land di Chignolo Po, si è disputata la terza prova del campionato Motornext Fettucciati, alla quale era iscritto anche Daniel Dalmasso, impegnato nella categoria Quad Expert.

Nelle prove libere cronometrate il pilota rossanese, facendo registrare il miglior tempo, si aggiudica cinque punti in più per la classifica di campionato.

(Il podio di Chignolo Po, con Daniel Dalmasso a sinistra, Silvano Grola al centro e Claudio Carminati sulla destra)

Al via della prima manche Daniel è terzo, ma dopo un paio di giri riesce a superare Claudio Carminati e si porta in seconda posizione, giungendo a ridosso di Silvano Grola. Studia per un po’ le sue traiettorie ed aspetta il momento più propizio per tentare un sorpasso, ma il suo mezzo si ammutolisce di colpo a causa di un problema elettrico. Fermo a bordo pista cerca e trova il modo di farlo ripartire perdendo alcuni giri, ma riesce ugualmente a portare il suo mezzo al traguardo in settima posizione, conquistando così qualche punto.

Nella pausa tra le due manche Daniel, riesce a sistemare in qualche modo il suo quad, effettua un controllo generale e si presenta al via di gara due.

Pronti via ed alla prima curva Daniel è terzo ma continua ad attaccare, cerca traiettorie alternative e con una bella staccata al limite supera, all’ingresso di un tornatino, Claudio Carminati e si porta in seconda posizione. Continuando nel suo forcing il driver del Moto Club Mammut in due giri agguanta e supera Grola, che si trovava al comando e, imponendo un ritmo veloce, va a transitare per primo sotto alla bandiera a scacchi.

(Daniel Dalmasso)

Nonostante il brutto risultato di gara uno, Daniel Dalmasso (Asd Mammut) riesce a salire sul secondo gradino del podio, affiancato dal vincitore di giornata, Silvano Grola (HP4 Off Road) e da Claudio Carminati (Team Quad Tity & Amarenas), terzo.

“Al termine di gara uno ero un po’ abbattuto per i punti persi - ha esclamato Daniel Dalmasso - ma, dopo aver riparato il quad e sperando che potesse portarmi sino al traguardo, sono partito a testa bassa, riuscendo ad aggiudicarmi gara due. Non mi sono messo a contare i punti di giornata ed ero convinto di non essere manco riuscito ad arrivare a podio... Sono comunque andato alle premiazioni per applaudire i miei avversari e, a sorpresa, ho scoperto di essere riuscito addirittura a classificarmi secondo, con due punti di vantaggio sul terzo! Mi ha poi fatto piacere che, sul podio, il plurititolato Silvano Grola mi abbia fatto i complimenti per il ritmo tenuto in gara due. - Se i miei calcoli sono esatti, dovrei inoltre essere riuscito ad incrementare il mio vantaggio in campionato di ben cinque punti”.