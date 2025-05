Bra ha conferito la cittadinanza onoraria all’onorevole Emma Bonino

“Sono transnazionale per virtù, necessità e curiosità, ma non mi sono mai sentita apolide: so di avere una terra, delle radici e un luogo da dove vengo e dove spero di tornare presto”. Così l’onorevole Emma Bonino è intervenuta – in collegamento web dalla sua abitazione a Roma – alla cerimonia durante la quale la Città di Bra le ha conferito la cittadinanza onoraria, come deliberato già a dicembre scorso dal Consiglio comunale cittadino.

La cerimonia si è svolta venerdì 9 maggio a Palazzo Comunale, nella giornata dedicata all’Europa, a 75 anni dalla Dichiarazione Schuman, l’atto che segnò l’avvio del progetto di integrazione europea.

“Un grande onore poter celebrare la Festa dell’Europa con il conferimento della Cittadinanza onoraria a Emma Bonino che, con il suo impegno di tanti anni in ambito politico e umanitario, ha contribuito a un’Europa unita, efficiente ed efficace – ha commentato il sindaco Gianni Fogliato nel suo saluto –. Il giorno dopo l’elezione di Papa Leone XIV, che nel suo primo discorso ha sottolineato il tema della Pace, credo sia l’occasione per riflettere sul tema della fratellanza tra i popoli, sul valore della della cooperazione tra Stati e sull’attualità del progetto europeo nel contesto geopolitico odierno proprio nel perseguire la pace”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, che ha tracciato un ritratto del percorso politico e professionale di Emma Bonino, i famigliari dell’onorevole e un folto pubblico. La cittadinanza onoraria è stata conferita: “per il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione. Le sue battaglie per i diritti sono state significative per i cittadini, italiani e non, dando di conseguenza alla Città di Bra, che le ha dato i natali, lustro e pregio a livello internazionale".



Il video della cerimonia ufficiale è visibile sul canale YouTube del Comune di Bra (qui) e sul portale https://bra.consiglicloud.it/home.