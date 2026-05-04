Baseball Serie B: il JFK Mondovì incappa in una giornata storta e torna da Milano a mani vuote

ll JFK Baseball Mondovì incappa in una week-end storto e torna dalla trasferta in casa dell’Ares Milano con una doppia sconfitta. Un passo falso inatteso e che conferma alcune difficoltà che i galletti monregalesi stanno incontrando in questa prima fase di stagione. La squadra è ancora alla ricerca delle quadrature giuste, in un girone (A) che ha visto nei giorni scorsi l’esclusione della Catalana in seguito al terzo forfait in campionato. Non mancano gli alibi, tra tutti la defezione di Franceschini e l’infortunio di Chavez. Di seguito il comunicato della società del presidente Stefano Gazzola:

Al Centro Sportivo Saini di Milano arriva una doppia sconfitta per il JFK Baseball Mondovì contro l’Ares, ma il bilancio del weekend, pur amaro, lascia anche qualche spunto da cui ripartire.

Gara 1 - I monregalesi avevano approcciato la partita nel modo giusto, partendo con aggressività e costruendo subito un vantaggio importante. Tra valide ben distribuite e un fuoricampo, il JFK si era portato sul 3-0 già al terzo inning, dando l’impressione di poter controllare agevolmente il match. Nonostante qualche imprecisione difensiva, Mondovì è rimasto avanti fino al settimo inning, mantenendo un buon margine sul 7-3.

La gara sembrava indirizzata, ma nel finale è arrivata la reazione degli avversari, che hanno ribaltato il punteggio fino all’8-7 conclusivo. Un epilogo rocambolesco che lascia rammarico, soprattutto considerando l’ottima prova offensiva di Julian Pedrouzo, autore di due splendidi fuoricampo per un totale di quattro punti.

Sul monte di lancio, buona la partenza di Cebotari, solido fino al quinto inning con soli tre punti concessi. Bene anche Calcagno, efficace nei due inning successivi senza subire punti. Più complicato invece il finale, con Rostagno che negli ultimi due inning ha concesso diverse basi su ball, aprendo la strada alla rimonta decisiva dell’Ares.

Gara 2 - Più difficile da interpretare la seconda sfida, iniziata su ritmi bassi e senza sussulti né punti fino al terzo inning. L’equilibrio si è rotto al quarto, quando Chavez è stato costretto a lasciare il monte di lancio per un problema al braccio. Da quel momento la partita ha preso una piega complicata per Mondovì.

Tra difficoltà sul monte e poca incisività in attacco, i monregalesi non sono riusciti a reagire, lasciando spazio all’allungo degli avversari fino all’11-1 finale. Ha pesato anche l’assenza di Luca Franceschini, pedina importante nel bullpen, che avrebbe potuto dare maggiore stabilità nei momenti chiave.

Non era il weekend che il JFK Mondovì si aspettava, soprattutto dopo i segnali positivi delle uscite precedenti. Tuttavia, la stagione è ancora lunga e le qualità della squadra restano evidenti, come dimostrato a tratti anche in gara 1. Già dalla prossima giornata – TURNO CASALINGO CON Ecotherm Brescia tra sabato e domenica - servirà una risposta, più che altro sul piano della continuità e della gestione dei momenti decisivi. L’obiettivo resta quello di rimanere agganciati alle posizioni di vertice: serviranno concentrazione, spirito di gruppo e la capacità di trasformare questa doppia sconfitta in un punto di ripartenza.

RISULTATI QUARTA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara ARES JFK MONDOVI’ 8-7 11-1 BUFF. BOVISIO OLD RAGS LODI 3-14 2-12 ECOT. BRESCIA RHO 10-5 12-11 RIPOSA: PIACENZA

*vittorie assegnate a tavolino

CLASSIFICA GIRONE A

1 PIACENZA* 5 2 ARES* 5 3 OLD RAGS LODI 4 4 JFK MONDOVI’ 3 5 RHO 3 6 ECOT. BRESCIA 2 7 BUFFALOES BOVISIO 1

*una partita da recuperare

PROGRAMMA 5^ GIORNATA