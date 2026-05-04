SCACCHI / Trionfo braidese al Regionale: Simone Zerbin campione piemontese

Ottimi risultati del circolo Il Posto degli Scacchi di Bra Alba e Savigliano al campionato Piemontese assoluto svoltosi a Nichelino nel ponte del 1 maggio con 72 giocatori ai nastri di partenza.

Il Candidato Maestro Simone Zerbin di Piobesi, già campione provinciale cuneese 2025 e 2026 vince il titolo regionale con 5 vittorie e due patte e si qualifica per le semifinali del campionato italiano assoluto che si terrà in estate a Parma.

Primo tra gli under 16 tra un folto gruppo giovani leoni il 13enne campione in erba braidese Simone Marletta, già campione piemontese assoluto 2025, si conferma al vertice delle promesse regionali juniores. Terzo tra gli over 65 il Candidato Maestro e Istruttore FIDE Giorgio Degiorgis.

Molto soddisfatto il presidente del circolo Giuseppe Ingrassia che chiosa: “Un grande risultato per la nostra ASD in forte crescita e ormai il club scacchistico più numeroso in provincia, con più di 100 tesserati, tra cui tantissimi under 18. Per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto il il titolo provinciale e regionale, vittorie in alcuni tornei importanti, confermato un team in serie C e schierato altri 4 team nel campionato italiano a squadre. Stiamo facendo molti corsi nelle scuole in provincia e stiamo creando molti nuovi appassionati al grande gioco degli scacchi specie tra i giovani e abbiamo organizzato il campionato provinciale juniores con una ampia partecipazione. Il nostro circolo organizza un open day per coloro che sono interessati ad avvicinarsi al gioco degli scacchi sabato 9 a Cuneo e Sabato 23 ad Alba sulle piazze principali“.

Il circolo Il Posto degli Scacchi promuove il gioco sia a livello amatoriale che agonistico e organizza corsi per principianti ed esperti con coach qualificati. Il circolo è aperto a Bra un pomeriggio e una sera alla settimana e ad Alba il sabato pomeriggio. Per info 3452131166 o ilpostodegliscacchi.bra@gmail.com