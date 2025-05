Migliorano le condizioni del 12enne investito in bicicletta a Santa Vittoria d’Alba

A una settimana dall’incidente, avvenuto lo scorso lunedì 5 maggio, migliorano le condizioni del 12enne investito in frazione Cinzano e trasferito al "Regina Margherita" di Torino nella stessa serata dopo un primo ricovero a Verduno.

Il ragazzo, per il quale i medici dell’ospedale infantile torinese si erano dapprima riservati la prognosi, da venerdì non è più ricoverato in terapia intensiva, ma in reparto, cosciente.

L’incidente, che aveva coinvolto anche un amico del ragazzo, un bambino di 10 anni ricoverato in osservazione a Verduno, era avvenuto in via dei Salici, una piccola via che collega la Statale 231 e via Vers Pont du Gard, nel reticolo di vie lungo le quali si sviluppa la popolosa frazione del centro roerino. Ad accertare la dinamica del fatto erano stati chiamati i Carabinieri della Compagnia di Bra.