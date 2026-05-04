VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley balza al 5° posto; Florens Vigevano e Alessandria a un passo dalla promozione

Il Campionato di volley femminile di serie B1 (gir. A) resta avvincente fino all’ultima giornata. Quando manca una sola partita al termine della regular season, solo il Volley 2001 Garlasco ha già ottenuto la certezza di aver tagliato il traguardo della promozione.

Per le ulteriori due promozioni, invece, è ancora tutto da stabilire, visto che ci sono tre formazioni racchiuse in un fazzoletto di tre punti. In coda, invece, dopo la retrocessione del Volpiano, è arrivata anche quella del Parella Torino. Ma vediamo cosa è accaduto nell’ultimo turno di calendario.

Partiamo dal successo della capolista Volley 2001 Garlasco, che nonostante avesse già centrato il proprio obiettivo, si è imposto per 3-0 in casa del Capo D’Orso Palau. Con lo stesso punteggio si è chiusa anche Florens Vigevano-Parella Torino. Le padrone di casa hanno dominato il match, che come detto ha sancito la retrocessione matematica del Parella Torino.

Grazie a questo successo, per la Florens manca ancora un punticino per brindare alla promozione in A3, anche se nell’ultima giornata dovrà vedersela con le “cugine” del Garlasco. Vicinissima alla promozione anche l’Acrobatica Alessandria, che in casa ha passeggiato contro un Chieri 76 troppo arrendevole e capace di ottenere solo 39 punti.

Una prova maiuscola delle ragazze di coach Bruno Napolitano, con Martina Balboni assoluta protagonista ed eletta MVP. Per l’Alessandria basterà vincere anche al tie-break in casa del retrocesso Parella Torino per brindare alla promozione. E’ rimasta a contatto delle prime posizioni il Gso Villa Cortese, che in casa della pericolante Issa Novara si è imposta per 3-0 con solidità e autorevolezza.

Il sogno promozione del Gso, tuttavia, passa necessariamente dai passi falsi della Florens e dell’Alessandria nell’ultima giornata. E’ balzato al quinto posto il Mondovì Volley, vittorioso per 1-3 in casa del Cus Torino. Tra le protagoniste in casa Puma ancora la schiacciatrice Elisa Bole, autrice di 23 punti. Alla formazione monregalese manca un solo punto per essere certa del quinto posto.

Ha brindato alla salvezza l’SD CCS Cogne Aosta, che vincendo al tie-break in casa dell’Vol-ley Academy Volpiano si è tirata fuori dalla lotta per non retrocedere. SO è ulteriormente complicata, invece, la situazione del Pan Alfieri Cagliari, sconfitto per 3-1 sul campo di un già salvo Care Project Bellusco. Per le sarde sarà fondamentale la sfida casalinga contro l’Issa Novara.

Nell’ultima giornata di campionato il Mondovì Volley ospiterà il fanalino di coda del Vol-ley Academy Volpiano. Tra le gare di spicco si segnala quella tra il Volley 2001 Garlasco e la Florens Vigevano, per un derby pavese fondamentale soprattutto per la formazione ospite, in cerca del punto promozione.

I RISULTATI DELL’12^ GIORNATA DI RITORNO

CUS TORINO MONDOVI’ VOLLEY 1-3 CAPO D’ORSO PALAU V. 2001 GARLASCO 0-3 ACADEMY VOLPIANO SD CCS COGNE AOSTA 2-3 CARE P. BELLUSCO PAN A. CAGLIARI 3-1 ISSA NOVARA GSO VILLA CORTESE 0-3 FLORENS VIGEVANO PARELLA TORINO 3-0 ACR. ALESSANDRIA CHIERI 76 3-0

LA CLASSIFICA

1 VOLLEY 2001 GARLASCO 65 2 FLORENS VIGEVANO 60 3 ACR. ALESSANDRIA 59 4 GSO VILLA CORTESE 57 5 MONDOVI’ VOLLEY 49 6 CAPO D’ORSO PALAU 47 7 CARE P. BELLUSCO 34 8 CUS TORINO 32 9 SD CCS COGNE AOSTA 26 10 CHIERI 76 23 11 ISSA NOVARA 23 12 PAN A. CAGLIARI 21 13 PARELLA TORINO 16 14 ACADEMY VOLPIANO 13

PROSSIMO TURNO – 13^ GIORNATA DI RITORNO