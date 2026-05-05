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Altri sport | 05 maggio 2026, 12:19

BOCCE / Auxilium Saluzzo festeggia la salvezza nella serie A del volo

Vittoria di 18 a 6 nel match salvezza casalingo contro il Nus permette al team del Marchesato di giocare la prossima stagione nel massimo campionato

Nella foto (Ufficio Stampa Bocciofila) la compagine dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo rimasta nella serie A del volo

Nella foto (Ufficio Stampa Bocciofila) la compagine dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo rimasta nella serie A del volo

Bel fine settimana per la Bocciofila Auxilium Saluzzo. Nella specialità volo, nel match salvezza casalingo contro il Nus, vittoria di 18 a 6 per la compagine saluzzese, che permette al team del Marchesato, di giocare la prossima stagione nel massimo campionato. 

Nel torneo notturno a coppie, giocato presso il sodalizio saluzzese, successo di Enzo Borretta e Daniele Grosso. Il settore giovanile, si rende sempre protagonista nelle selezione, ai campionati italiani conquistando i pass ai tricolori. Alla Bocciofila Almesina, primo posto Bryan Collet negli under 15 del combinato. Nella prova a coppie under 15, Greta Buniva e Bryan Collet, e  Lorenzo Sarale e Thomas Collet dell’Auxilium Saluzzo hanno concluso rispettivamente al primo posto e secondo posto, nella selezione che si è tenuta all’Enviese. Nell’individuale under 18 individuale, Federico Rainero e Alessio Cagliero, hanno sfiorato la qualificazione classificandosi  al terzo posto. 

Per la specialità petanque, sabato 9 e domenica 10 maggio, il sodalizio saluzzese sarà sede delle final four di A2, 1 Categoria e promozione femminile. 

Alla seconda edizione del Memorial Sergio Ponso, svoltasi alla Vittoria di Saluzzo, successo della terna Auxilium con Simone Mana, Corrado Salusso e Gabriele Mana

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