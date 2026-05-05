BOCCE / Auxilium Saluzzo festeggia la salvezza nella serie A del volo

Bel fine settimana per la Bocciofila Auxilium Saluzzo. Nella specialità volo, nel match salvezza casalingo contro il Nus, vittoria di 18 a 6 per la compagine saluzzese, che permette al team del Marchesato, di giocare la prossima stagione nel massimo campionato.

Nel torneo notturno a coppie, giocato presso il sodalizio saluzzese, successo di Enzo Borretta e Daniele Grosso. Il settore giovanile, si rende sempre protagonista nelle selezione, ai campionati italiani conquistando i pass ai tricolori. Alla Bocciofila Almesina, primo posto Bryan Collet negli under 15 del combinato. Nella prova a coppie under 15, Greta Buniva e Bryan Collet, e Lorenzo Sarale e Thomas Collet dell’Auxilium Saluzzo hanno concluso rispettivamente al primo posto e secondo posto, nella selezione che si è tenuta all’Enviese. Nell’individuale under 18 individuale, Federico Rainero e Alessio Cagliero, hanno sfiorato la qualificazione classificandosi al terzo posto.

Per la specialità petanque, sabato 9 e domenica 10 maggio, il sodalizio saluzzese sarà sede delle final four di A2, 1 Categoria e promozione femminile.

Alla seconda edizione del Memorial Sergio Ponso, svoltasi alla Vittoria di Saluzzo, successo della terna Auxilium con Simone Mana, Corrado Salusso e Gabriele Mana.