Giovanni Rana è socio onorario del Rotary Saluzzo

Giovanni Rana, socio onorario del Rotary saluzzo. In foto Cinzia Aimone, Antonietta Rana, Giovanni Rana e il presidente Rotary saluzzo Silvio Tavella

In una serata definita “straordinaria” dai presenti, il Cavalier Giovanni Rana, fondatore e presidente di Pastificio Rana Spa, è diventato socio onorario del club Rotary Saluzzo.

E’ arrivato ieri sera in città (lunedì 12 maggio) con la moglie Antonietta per la conviviale del sodalizio, presieduto da Silvio Tavella.

In un clima di entusiamo, semplicità e giovialità, il Cavaliere, un volto di famiglia, grazie alla TV, ha parlato di sè. Tra storia di vita e di mestiere, aneddoti curiosi e simpatici ha assemblato in risposta alle domande della platea un curriculum pieno di record e intuizioni, all'insegna del suo motto “mai molar" per raggiungere gli obbiettivi.

La spilla di appartenza al club saluzzese in qualità di socio onorario, è stata appuntata sulla giacca di Rana dal prefetto rotariano Cinzia Aimone.

“Nato nella farina” a Cologna Veneta ( Verona) nel 1937 inizia giovanissimo, all’età di 13 anni, a lavorare nel panificio di famiglia con il fratello maggiore (il capofamiglia) avendo perso il padre a 10 anni.

A 25 abbandona il lavoro di panettiere e parte con la produzione artigianale di tortellini intuendo il desiderio del consumatore di avere prodotti di qualità (la sua costante): una buona pasta fresca con gli ingredienti di mamme e nonne, in tempi rapidi. “C’era sempre meno tempo per dedicarsi a fare la pasta in casa”.

Il primo stabilimento a San Giovanni Lupatoto, ancora oggi il quartier generale della Spa: “una grande famiglia” di oltre 3.500 persone, 7 stabilimenti ( 5 in Italia, tra cui quello di Moretta, due negli Stati Uniti) e un portfolio di oltre 1.800 prodotti, distribuiti in 68 paesi.

Il risultato di espansione e del brand conosciuto a livello mondiale, si è costruito anche grazie alle famose campagne pubblicitarie in cui Rana è testimonial di sè stesso. Restano nella memoria gli spot in cui recita virtualmente al fianco di star holliwoodiane come Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Rita Hayworth. “In molti hanno pensato che fosse un attore, ma ero proprio io!- ha sottolineato -".

Tra le costanti dello sviluppo aziendale c’è l’analisi del gusto dei consumatori e una squadra dall’età media molto bassa che, insieme al figlio Gian Luca (Ceo della multinazionale e artefice dell’allargamento degli orizzonti ) insieme al nipote si occupa, tra gli altri incarichi, della ricerca e sviluppo.

"Mio figlio in pratica “è nato in un tortellino” - ha affermato Rana - e quindi è stato molto facile trasmettergli la passione per il lavoro di famiglia, che porta avanti con grande dedizione”.

Numerose le cariche ai vertici associativi e istituzionali di Giovanni Rana, che nel 2003 ha ricevuto la nomina di Cavaliere del Lavoro dall'allora presidente Ciampi e tre anni più tardi la laurea in comunicazione honoris causa alla IULM di Milano, mentre nel 2013 gli è stata consegnata l’alta onorificenza di “Leone del Veneto”.

Alla serata speciale con il fondatore del gruppo, ha partecipato anche il direttore dello stabilimento di Pastificio Rana di Moretta, Roberto Ciceri e il direttore commerciale Claudio Medici.

Rana che si è ripromesso di ritornare con la moglie ad una delle prossime conviviali del club, è stato particolarmente colpito dall’atmosfera della cena ed ha apprezzato i piatti della cucina piemontese, appositamente scelti per lui, preparati dallo chef Paolo Lauteri dell’Interno Due, tra cui le ravioles della Val Varaita e il Bunet.

Durante la conviviale ha fatto ingresso nel Rotary saluzzese, il nuovo socio, Giuliano Ruatta, geometra, istruttore responsabile alla viabilità provinciale, consultore del municipio di Castellar, consigliere comunale di Saluzzo, ed è stato ascoltato il report dei ragazzi che hanno partecipato a due seminari Rotary, Ryla e Rypen.