Provincia, Luca Robaldo ha incontrato la nuova presidente dei Commercialisti di Cuneo Aurelia Isoardi

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 30 aprile l’incontro tra il presidente della Provincia Luca Robaldo e Aurelia Isoardi, eletta a gennaio 2026 nuova presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.

Aurelia Isoardi, professionista con una lunga esperienza nell’ambito della consulenza economica e fiscale, guida un ordine che rappresenta un presidio fondamentale di competenze a supporto di imprese, enti locali e cittadini. L’incontro ha rappresentato un primo momento di conoscenza e di dialogo istituzionale, volto a rafforzare il rapporto tra la Provincia e il mondo delle professioni economico‑contabili.

Nel corso del colloquio è stata condivisa l’importanza di una collaborazione stabile tra istituzioni e ordini professionali, riconosciuti come interlocutori qualificati sui temi dello sviluppo economico, della gestione amministrativa e del sostegno al tessuto produttivo locale, con l’impegno reciproco a proseguire il confronto su questioni di interesse per il territorio provinciale.



