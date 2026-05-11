A Sommariva Bosco prende il via l'edizione 2026 di "Voci del Piemonte"

Riparte da Sommariva Bosco il percorso di ascolto e partecipazione promosso dal Gruppo regionale del Partito Democratico in Consiglio regionale del Piemonte.

Lunedì 25 maggio alle 18 prenderà, infatti, il via l’edizione 2026 di “Voci del Piemonte”, il tour che porterà i consiglieri regionali democratici nei territori piemontesi per incontrare cittadini, amministratori locali, associazioni, iscritti, volontari ed elettori.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che oggi più che mai serva una politica capace di ascoltare davvero le persone, creando occasioni concrete di confronto aperto e partecipato. Un’esigenza confermata con forza nelle ultime settimane, con la grande domanda di coinvolgimento democratico e partecipazione civica che ha accompagnato la campagna referendaria.

“Voci del Piemonte” vuole essere proprio questo: uno spazio pubblico di dialogo autentico, senza formalismi, dove raccogliere idee, proposte, bisogni e criticità direttamente dalle comunità locali. Un’occasione per raccontare il lavoro svolto in Consiglio regionale, ma soprattutto per costruire insieme una presenza politica più vicina ai territori e alle persone.

«Visto il forte bisogno di partecipazione emerso in questi mesi – spiegano i promotori – crediamo sia fondamentale aprire luoghi di confronto veri, in cui militanti, elettori e cittadini possano tornare protagonisti. La politica non può limitarsi alla propaganda e ad alimentare le paure: deve tornare nelle piazze, nei circoli, nelle comunità, attraverso l’ascolto e la relazione».

L’appuntamento di Sommariva Bosco sarà il primo di una serie di incontri che toccheranno nei prossimi mesi tutte le province piemontesi, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e territori e costruire, dal basso, proposte per il futuro del Piemonte.

«Non c’è rappresentanza senza relazione e non c’è cambiamento senza condivisione»: è questo lo spirito con cui prende il via il nuovo cammino di “Voci dal Piemonte”.