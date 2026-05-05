VOLLEY / Mondovì torna capitale della pallavolo giovanile

Sarà ancora il Monregalese a ospitare una grande giornata di pallavolo giovanile. Domenica 10 maggio, Mondovì e i comuni vicini accoglieranno le Final Four regionali delle categorie Under 14 femminile e Under 15 maschile, assegnate dalla FIPAV Piemonte al sodalizio guidato da Pier Domenico Ravera per la qualità logistica già sperimentata nella scorsa stagione.

Le gare si disputeranno al Palamanera e al PalaItis di Mondovì, al Palatomatis di Villanova Mondovì e alla palestra comunale di Vicoforte. Al mattino, alle 10, sono previste le quattro semifinali, mentre nel pomeriggio si giocheranno finali e premiazioni, con due impianti destinati agli atti conclusivi delle rispettive categorie.

Nell’Under 14 femminile riflettori puntati sulle padrone di casa della Mon.Vi. Bam Rossa, campionesse in carica, che apriranno la difesa del titolo contro la Vol-Ley Academy Volpiano nella palestra di Vicoforte, in un remake della sfida dello scorso anno. Nell’altra semifinale, al Palamanera, si affronteranno Club76 MTS Santena e In Volley.

La finale per il terzo e quarto posto dell’Under 14 femminile è in programma alle 15.45 a Vicoforte, mentre la finale per il titolo, 1°-2° posto, si giocherà alle 17.30 al Palamanera, subito dopo la conclusione della finale maschile.

Anche l’Under 15 maschile promette spettacolo e alto livello tecnico. Le semifinali del mattino vedranno opposte Volley Parella Torino e BCC Volley Olimpia Aosta al Palaitis, mentre a Villanova Mondovì andrà in scena la sfida tra Pallavolo La Bollente Acqui Terme e Lab Travel Mercatò Cuneo.

Nel pomeriggio, il Palamanera ospiterà alle 15 la finale per il primo posto, mentre il Palaitis sarà teatro della sfida per il 3°-4° posto alle 15.45. In palio non ci sarà soltanto il titolo regionale, ma anche il prestigioso accesso alle Finali Nazionali, in programma dal 25 al 31 maggio: gli Under 15 maschili a Capo di Leuca (LE) e le Under 14 femminili ad Agropoli (SA).