Alba e l'appalto sui rifiuti, cinque offerte: partita aperta sul nuovo gestore

Cinque offerte presentate entro la scadenza. È questo il dato che segna l’avvio della fase decisiva per il nuovo appalto dei rifiuti ad Alba, una delle partite più rilevanti sul piano amministrativo ed economico degli ultimi mesi.

Il termine per la presentazione delle proposte si è chiuso il 27 aprile. Da quel momento si è aperta la fase di verifica e valutazione, che determinerà il futuro gestore del servizio. “Sono arrivate cinque proposte: è un dato significativo, perché indica un interesse concreto e una competizione reale”, sottolinea l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo.

Il percorso ora entra nella sua fase più tecnica. La verifica amministrativa dei requisiti è il primo passaggio, necessario per accertare la regolarità delle candidature. Solo successivamente si procederà con la valutazione tecnica delle offerte. “Se tutta la documentazione è in ordine, si parte con la valutazione tecnica, che richiederà circa un mese”.

Le tempistiche, pur legate a variabili fisiologiche nelle procedure di gara, sono già delineate. “L’obiettivo è arrivare tra fine maggio e inizio giugno con la conclusione della parte tecnica, poi si apriranno le offerte economiche e si procederà con la graduatoria”.

A quel punto si entrerà nella fase dell’aggiudicazione, inizialmente provvisoria. Un passaggio che, in assenza di ricorsi o contenziosi, può condurre rapidamente alla definizione del nuovo assetto. “Se non ci saranno problemi o ricorsi, possiamo arrivare nei tempi e partire dal primo luglio con il nuovo gestore”.

Restano due incognite principali: la correttezza formale delle domande e l’eventuale apertura di contenziosi dopo la graduatoria. Ma il numero delle offerte ricevute rappresenta già un indicatore rilevante. Cinque proposte significano un confronto competitivo, con la possibilità per l’amministrazione di valutare soluzioni diverse sul piano organizzativo ed economico.

Un passaggio che si inserisce in un contesto più ampio, segnato anche dal lavoro sul piano economico finanziario e dalle scelte strategiche sulla gestione dei servizi. In questo quadro, l’appalto dei rifiuti rappresenta uno snodo centrale, sia per l’impatto sulla qualità del servizio sia per le ricadute sui costi per cittadini e amministrazione